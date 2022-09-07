نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحداكي ترميه تانى من اليوم.. قشر البيض كنز في كل منزل عمرنا كله بنرميه اعرفى استخدامه فورا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر البيض من أهم الأطعمة الغنية بالبروتين والتي تحرص ربات البيوت على تقديمها للصغار طوال الوقت، حيث يمكنك الحرص على تقديم البيض للأطفال للحفاظ على صحتهم طوال الوقت، ولذلك حرصنا على أن نوفر لكم فوائد كثيرة عن قشر البيض، بالطبع نقوم بالتخلص من قشر البيض بعد الانتهاء من تحضيره، لكن هل فكرت في الفوائد العديدة التي تكمن في قشر البيض، بدون تعجب بالفعل هناك فوائد كثيرة في قشر البيض ويمكننا استغلالها بكل سهولة، سوف نتعرف من خلال هذا المقال على فوائد قشر البيض وطرق استخدامه بدلا من التخلص منه في سلة القمامة .

استخدامات قشر البيض

قد يبدو الموضوع غريب فالجميع يعمل على التخلص من قشر البيض بدون تفكير ولكن هل تعلم فوائد قشر البيض الكثيرة، بالفعل يمكنك أن تحصل على استخدامات مختلفة لقشر البيض بدلا من التخلص منه، فيمكنك البدء في إعادة استخدام قشر البيض والاستفادة منه، من خلال ترك قشر البيض يجف بشكل كامل لمدة يوم كامل حتى يتم استخدامه من جديد.

ومن ثم يتم طحن قشر البيض بشكل جيد، ومن ثم اضافته مع معجون الأسنان حتى يتم استخدامه لغسل الأسنان وتنظيفه بكل سهولة، ومن ثم سوف تحصل على أسنان نظيفة وخالية من أي تسوس، حيث أن القشر الخاص بالبيض يعتبر مادة مبيضة رائعة للأسنان كما يحميها من أي مشاكل بسهولة، مع القيام بتنظيف الأسنان بسرعة كبيرة وبدون معاناة كما أنه يمكنك الاعتماد على قشر البيض مع المعجون للحفاظ على أسنانك بكل سهولة وبدون تعب.

قشر البيض لتنظيف الأواني المحروقة

بالطبع وجود أواني محترقة في المنزل يعتبر من الأمور المتكررة وتعاني ربات المنازل عند تنظيفها، ويمكنك بكل سهولة تنظيفها من خلال قشر البيض فهو سريع المفعول ويساعد في التخلص من الحروق المختلفة، حيث يمكنك استخدام ماء دافىء وبه قشر بيض مطحون وسلك ومن ثم غسل الأواني المحترقة للتخلص من أي حروق أو سواد في الأواني لتعود كالجديدة، وبذلك يمكنك الاعتماد على قشر البيض في التخلص من الحروق الموجودة في الأواني حيث يعتبر قشر البيض كنز .