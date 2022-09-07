انت الان تتابع خبر طريقة عمل جاتوه الشوكولا.. كوب دفيق واحد هيعملك 10 قطع لأطفالك والان مع التفاصيل

طريقة عمل جاتوه الشوكولا

مدة التحضير: نصف ساعة

عدد الأفراد: 10 أفراد

السعرات الحرارية: 250 في القطعة الواحدة

مكونات عمل جاتوه الشوكولا

بيض عدد 3

نصف كوب من الحليب.

تلت كوب زيت نباتي.

ثلثيّ كوب من السكر.

كوب دقيق.

4 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ظرف بيكنج باودر.

ظرف فانيليا.

صينية مقاس 30 ب 40

ظرف كريما شانتيه بنكهة الشوكولا مع كوب حليب للخفق.

طريقة عمل جاتوه الشوكولا

ابدأي بنخل المكونات الجافة أولا.

ثم اخلطي البيض مع السكر والزيت حتى يصبح القوام كريميًا.

أضيفي الدقيق وباقي المكونات تدريجيا.

بالنسبة للكريما تأكدي من كون الحليب بارد جدرا ثم اخفقيه مع كريم الشانتيه.

بعد خروج قالب الكيك قطعيه إلى 10 قطع ثم قومي بتسقيته بالحليب ومن ثم تزيينه بالكريما.

رياض - احمد صلاح - بدون عجانة أو مضرب كهربائي وبمكونات بسيطة وفي متناول الأيدي حضّري ألذمنزليًا وبكمية موفرة واقتصادية، عليك التقيد بعدة ملاحظات صغيرة من شأنها أن تؤدي لنجاح الكيك أو فشله مهما كان نوعه، مثلا حرارة البيض، نوع الدقيق المستخدم وطريقة خفق المكونات جميعها عناصر مهمة لنجاح الكيكة، إليك طريقة جاتوه الشوكولا بالمقادير والشرح التفصيلي للطريقة.

بالهناء والشفاء.