التضامن تعلن وظائف خالية للمحاسبين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

اسم الشركة شركة همتو للصناعات الغذائيةمقر العمل أبو رواش – الجيزةالعمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة 3-‎5 سنوات خبرة

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية أساسيات

السن المطلوب 25 – 40 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

متابعة تكاليف الانتاج

متابعة التقارير الانتاجية اليومية

عمل تقرير MUV

تجهيز قوائم الاسعار

تجهيز تكلفة حميع المنتجات .

معلومات التكلفة والحفاظ على قاعدة بيانات النفقات.

بناء نظم تراكم البيانات الخاصة بالمؤسسة.

تحديد التكاليف الثابتة (مثل الرواتب والإيجار والتأمين).

تخطيط وتسجيل التكاليف المتغيرة (على سبيل المثال مشتريات المواد الخام وتكاليف العمليات).

استعراض التكاليف القياسية والفعلية للمؤسسة.

إعداد تقارير الموازنة (للمؤسسة ولكل قسم بشكل منفصل).

تحليل وتقرير هوامش الربح للمؤسسة.

إعداد توقعات التكاليف الشهرية والفصلية والسنوية.

المساعدة في إغلاق نهاية الشهر ونهاية العام

تحديد والتوصية بحلول فعالة من حيث التكلفة وتوجيه مصروفات المؤسسة.

محاسب مراقب مخزون

اسم الشركة شركه كبرى

مقر العمل مدينة بدر – القاهرة

العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنة-‎3 سنوات خبرة

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية أساسيات

السن المطلوب 25 – 30 سنة

الحاسب الآلي جيد

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

الراتب الأساسي 3000 – 3300 جنيه مصري

المهام الوظيفية:

1 – متابعة عمليات التحويلات المخزنية بين المخازن.

2 – متابعة الرواقد.

3 – متابعة عمليات البيع للاضناف المخزنية.

4 – متابعة الصلاحيات.

الشروط:

1 – على دراية جيده بمهام مراقب المخزون.

2 – اجادة الاكسل اجادة تامة.

3 – بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة مؤهل جامعي وليس اكاديمي او معهد.

4 – خريجي احدى دفعات 2016 – 2017 – 2018- 2019.

5 – خبرة بالمجال على الاقل سنة ولايزيد السن عن 30 سنه كحد اقصى.

6 – قرب السكن من مدينة بدر او محافظة الشرقية