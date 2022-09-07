انت الان تتابع خبر طريقة عمل التوست.. اعملي أكتر من 2 كيلو وفري تمن الجاهز والان مع التفاصيل

طريقة عمل التوست

مدة التحضير: 30 دقيقة.

عدد الأفراد: 4 أفراد.

السعرات الحرارية: 365 سعرة حرارية لكل 100 غ من التوست.

مكونات عمل التوست

اثنين وربع كيلو من الطحين أي ما يعادل ستة أكواب تقريبًا.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

ماء دافئ تقريبًا كوبين وربع او حسب الحاجة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتين من الزيت سواء نباتي أو زيت زيتون.

طريقة تحضير التوست

في كوب ماء دافئ اخلطي الخميرة والسكر وغطيها لمدة ربع ساعة.

اخلطي باقي المكونات الجافة.

ثم أضيفي الماء والخميرة لها وابدأي بالعجن تدريجيًا.

استمري بإضافة الماء وصولًا للقوام المطلوب.

في قالب غير لاصق اسكبي العجينة.

ثم اخبزيها في الفرن على حرارة 180 لمدة 45 دقيقة.

يقطع ويقدم مع الجبن الرومي أو مع السندوتات في اللانش بوكس للأطفال.

رياض - احمد صلاح - إليكبمكونات بسيطة ومتوافرة في ثلاجتك، خاصة أن موعد المدراس قد اقترب وعليك إعداد السندوتشات للأطفال كل يوم، لذلك نضع بين يديك الوصفة كاملة لتحضير السندوتشات لأطفال، المهم في هذه الوصفة هو نوع القالب الذي تستخدمينه للخبز، يشترط أن يكون غير لاصق (تيفال)، أما باقي الخطوات فهي سهلة وسريعة.