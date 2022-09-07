نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية طرد البرص من المنزل في 3 دقائق بدون لمس هيطلع يجري من البيت مش هيرجع تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة هو من الزواحف السيئة التي تسبب الانزعاج لربات المنازل وهناك الكثير من ربات المنازل يخافون كثير من البرص وذلك بسبب شكله السيء والمزعج لذلك بحثت الكثير من السيدات عن الطرق التي يمكن من خلالها طرد البرص وسوف نوضح طرق طرد البرص من خلال هذا المقال.

طرق طرد البرص

تعددت طرق طرد البرص والتخلص منه بدون أي مبيدات حشرية وسوف نوضح الطرق اللازمة للتخلص من البرص من خلال النقاط التالية.

قشر البيض: يعد قشر البيض مصدر رعب للبرص وذلك لأنه حين يراه يعتقد أنه بيض ثعابين فيقوم بالهرب ويمكن أن نستخدم قشر البيض عن طريق وضعه في الأماكن القريبة من تواجد البرص.

الشيح: هو من المكونات الطبيعية التي لها رائحة نفاذة وعندما يتم وضع الشيح في أماكن تواجد البرص فأنه يهرب من المنزل.

ورق الغار المطحون: يعد ورق الغار من المكونات التي نستخدمها في الطعام وله رائحة نفاذة أيضا ويتم استخدامه عن طريق رشه في الأماكن القريبة من البرص وسوف نلاحظ مدى هروبه من المنزل.

ألواح الخشب: يمكن أن نحضر ألواح الخشب ونطليها بالغراء ونثبتها على الشبابيك والبلكونات حيث عندما يدخل البرص إلى المنزل يلتصق بالألواح.

طرق طبيعية لطرد البرص

هناك بعض الطرق الطبيعية لطرد البرص والتخلص منه وسوف نوضح تلك الطرق من خلال النقاط التالية.