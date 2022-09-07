نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “الخصومات الرهيبة” عروض جرير للجوالات والإلكترونيات بخصومات وتخفيضات لا تصدق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكتبات جرير بالسعودية تعتبر من أهم الشركات الخاصة ببيع الجولات والإكسسوارات والأجهزة الإلكترونية ودائما ما تقوم المكتبات بعمل عروض وخصومات رائعة للمواطنين، كما أن المكتبات تتيح إمكانية الشراء بشكل إلكتروني وبمناسبة اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد فإن المكتبات قامت بعمل العديد من العروض والخصومات، وبالأخص على منتجات الأجهزة الإلكترونية والجوالات وفي هذا المقال سنتعرف على عروض جرير للجوالات والإلكترونيات لشهر سبتمبر 2022 من أجل استغلال تلك التخفيضات والمبادرة بالشراء. عروض جرير للجوالات والإلكترونيات يمكنك الحصول على جوال سامسونج جلاكسي زد3 بامكانيات عالية جداً حيث يحتوي على ذاكرة داخلية بسعة 512 جيجا بايت كما يحتوي على ذاكرة رامات بسعة 12 جيجا بايت ومتاح من الجوال ألوان متعددة منها اللون الأسود بسعر 6399 ريال سعودي بدلا من سعر 7099 ريال والسعر شامل الضريبة المضافة

كما يمكنك الحصول على جوال آبل آيفون 13 برو ماكس بسعة الذاكرة الداخلية تصل إلى 1 تيرا بايت ومتاح اللون الأزرق لهذا الجوال بسعر 6999 ريال سعودي بدلا من سعر 7699 ريال والسعر شامل الضريبة المضافة. عروض جرير للإلكترونيات يمكنك الحصول من خلال مكتبات جرير على شاشة تي سي ال بمقاس 98 بوصة وتحتوي على عديد من المميزات مثل دقة 4k الترا اتش دي بتقنية رباعية الأبعاد، وهي من الشاشات التي تعمل بنظام زكي ويتم إتاحة منها الأن اللون الأسود كل هذه الإمكانيات في الشاشة وبسعر 24999 ريال سعودي، حيث يوجد خصم 10 % من السعر الرئيسي للشاشة كما أن السعر يشمل الضريبة المضافة.

يمكنك أيضاً أن تحصل على شاشة سامسونج بمقاس 65 بوصة ودقة 4k الترا اتش دي وهي شاشة تلفزيون رائعة وتعمل بأنظمة التشغيل الذكية، ويوجد منها اللون الفضي بسعر 7399 ريال سعودي بخصم كبير حيث أن السعر الرئيسي للشاشة يصل إلى 12999 ريال والسعر المدفوع شامل قيمة الضريبة المضافة.

جهاز لاب توب هواوي ميت بوك 13 اس يحتوي على عدد كبير من المميزات، حيث يعمل بمعالج انتل كور اي 7 ومعالج رسومات انتل ايريس اكس اي جرافيكس، كما يحتوي على قرص صلب اس اس دي بسعر 5999 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة. اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً

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