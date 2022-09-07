نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60% على جميع المنتجات ولفترة محدودة تسوق الآن قبل نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر شركة بندة الكثير من العروض المذهلة في جميع الفروع الخاصة بها، فهي تعتبر من أفضل الشركات على الإطلاق التي تقوم بتوفير الكثير من العروض والخصومات بشكل مستمر، كما أنها تقدم الكثير من الخصومات على الأجهزة الكهربائية، فهي تعتبر الملجأ الوحيد في توفير الكثير من الأموال بالإضافة إلى أنها توفر جميع المنتجات بداخلها وذلك يوفر لك الكثير من الوقت والجهد في التسوق، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم العروض المستمرة هذه الفترة بشكل مفصل.

عروض الهواتف الذكية الخاصة بـ هايبر بندة

يوجد الكثير من العروض المذهلة على الكثير من أجهزة الهواتف الخاصة بها سوف نعرضها لكم بالتفاصيل :

توفر شركة بندة هاتف اونر اكس 7 ويحتوي على مساحة 128 GB وذلك بسعر 680 ريال سعودي فقط.

أيضًا يوجد جهاز زد تي بليد أي ويحتوي على مساحة 62 GB وذلك بسعر 370 ريال سعودي فقط.

كما أنها تقدم بتوفير جهاز سامسونج a52 ويحتوي على مساحة 128 GB وذلك بسعر 1300 ريال سعودي فقط.

يوجد جهاز سامسونج a13 ويحتوي على مساحة 62 GB بسعر 609 ريال سعودي.

وأيضًا يوجد جهاز سامسونج a23 ويحتوي على مساحة 62 بسعر 769 ريال سعودي.

جهاز فيفو Y21 ذات مساحة 64 GB بسعر 669 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية

حيث أنه في الفترة الأخيرة نجد أنه توفر شركة بندة الكثير من العروض المختلفة كل أسبوع، لذلك قررنا أن نجمع لكم أهم العروض الخاصة بهذا الاسبوع :