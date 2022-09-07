شوف عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات بنصف السعر والدفع بالتقسيط extra

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات نقدمها لكم اليوم بنصف السعر، وهذا من خلال موقع اكسترا اون لاين وميزة الدفع بالتقسيط مع تساهيل على مدة تصل إلى 36 شهر، وهذا يشمل كل المعروضات الإلكترونية من أشهر الماركات، والخصومات متاحة لمدة محدودة وحتى إنتهاء الكمية من المخزون.

عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات بنصف السعر والدفع بالتقسيط extra

تقدم لكم extra اكسترا عروض على كل أنواع الأجهزة الإلكترونية مع عرض التقسيط المتاح على كل أنواع الجوالات الذكية، مع أجهزة مختارة متاحة على الموقع الرسمي بنصف السعر فقط، هذا مع أجهزة متعددة تجدوها بسعر أقل من 999 ريال، وهذا متاح من خلال التسوق من الموقع فقط.

عروض اكسترا تقسيط

تشمل تخفيضات اكسترا extra أكثر الأجهزة طلبًا في متاجر السعودية كلها، وهذا يشمل الشاشات الذكية، وكراسي الإسترخاء، وبعض مستلزمات المناطق الخارجية، وأقراص التخزين، وأجهزة المطبخ، وأدوات التصليح، وكل المعروضات تلك تجدوها بسعر النصف فقط عند شرائها من الموقع الإلكتروني من المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات

توفر متاجر أكسترا السعودية مختلف الأجهزة الإلكترونية بأسعار تناسب الجميع، حيث تجدون منها في التالي أجهزة لم يتعدى سعرها مبلغ 999 ريال، وهذا يشمل جوالات حديثة من سامسونج samsung وشاومي xiaomi، بجانب أجهزة المطبخ العصري من فيليبس، هذا مع مختلف أنواع السماعات الاسلكية، وأجهزة الطباعة، بالإضافة إلى أجهزة المنزل من الغسالات، والثلاجات، وأجهزة الكي.

عروض موقع اكسترا extra

تشمل المعروضات التالية أجهزة متنوعة يطلبها العملاء باستمرار، ولذا تقدمها إكستر السعودية بسعر مغري جدًا، مع هدايا مجانية تصل قيمتها إلى 628 ريال، ويدخل في العرض ماركات شهيرة جدًا من هاير وكلاس برو فيما بخص الأجهزة المنزلية، وكذلك إصدارات من مايكروسوفت microsoft و هواوي huawei فيما يخص الأجهزة الإلكترونية.

شملت مقالتنا اليوم أهم المعروضات التي جاءت بنصف السعر فقط، وقدمناها لكم مع عرض تقسيط اكسترا المتاح لعملاء المملكة العربية السعودية بالتعاون مع تساهيل للتمويل، والذي شمل كل الأجهزة المنزلية والإلكترونيات من ماركات شعيرة عالميًا ومحليًا، هذا على أن نوافيكم بالمزيد من التخفيضات في الأيام المقبلة.