نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض التخفيض من هايبر وان على الأجهزة الكهربائية تخفيضات تصل إلى 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة هايبر وان تقدم أقوى عروض التخفيض على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، لشهر سبتمبر 2022، أقوى عروض التوفير مع هايبر وان، حيث تعد سلسة هايبر وان من أكبر الأسواق والسلاسل التجارية داخل جمهورية مصر العربية.

وتعتبر عروض هايبر وان والتخفيضات الهائلة المقدمة فرصة للراغبين في شراء الأجهزة الكهربائية بأسعار جيدة، لتوفير كل ما يحتاج إليه المنزل من شاشات وأجهزة اليكترونية مختلفة، بالإضافة إلى توفير مستلزمات المدارس والأدوات المكتبية بتخفيضات تصل إلى 40 %، وذلك بمناسبة الاستعداد للعودة للمدارس .

عروض وتخفيضات هايبر وان على الأجهزة الكهربائية بتخفيضات تصل إلى 60%

تتضمن عرضو هايبر وان تخفيضات هائلة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، من أجهزة لاب توب وتابلت وطابعات، وكذلك العروض المقدمة على الشاشات بمختلف المقاسات ولجميع الماركات من سامسونج وإل جي وتوشيبا وتورنيدو، بالإضافة إلى عروض هائلة على الأجهزة المنزلية من الميكروويف ومحضر طعام وكوفي ميكر بوش، وكذلك عروض على المستلزمات المنزلية .

شاشة إل جي 75 بوصة بسعر 22499 جنية.

شاشة إل جي 55 بوصة بسعر 9249 جنية.

شاشة توشيبا 50 بوصة 4K بسعر 8249 جنية.

شاشة تورنيدو 50 بوصة 4K بسعر 7399 جنية.

كبة لحمة تاتش 700 وات بسعر 549 جنية.

عجان تاتش بريميوم بلس 1200 وات بسعر 2999 جنية.

ميكرويف سامسونج 20 لتر بسعر 2399 جنية.

كوفي ميكر بوش بسعر 1399 جنية.

مبرد هواء سيمفوني 31 لتر بسعر 2699 جنية.

لاب توب ديل 16 رام + 256SSD+ 2 جيجا بايت بسعر 16149 جنية.

عروض وتخفيضات هايبر وان على المستلزمات المدرسية والمكتبية بخصومات تصل إلى 40%

كذلك توفر هايبر ماركت عروض وتخفيضات هائلة على المستلزمات المدرسية من حقائب وشنط مدرسية وزجاجات المياه ولانش بوكس والمقلمة المدرسية، وتخفيضات على الكشاكيل والكراس، والأقلام ومختلف المستلزمات المدرسية .

شنطة تروللي هاي ويل ثري بسعر 1149 جنية.

شنطة مدرسية وسط 18 إنش بسعر 230 جنية.

شنطة مدرسية ثري إم بريند 525 جنية.

مقلمة شنطة كوري بسعر 99 جنية.

مقلمة مدرسية أشكال بسهر 65 جنية.

شنطة جلد كتف كوري بسعر 143 جنية.

ديزني باكت 5 كشكول 60 ورقة بسعر 39 جنية.

ديزني باكت 10 كشكول 40 ورقة بسعر 59 جنية.

كشكول سلك 30 ورقة كوري خمس قطع بسعر 66 جنية.

هايبر وان

يعتبر هايبر وان من أكبر الأسواق داخل جمهورية مصر العربية، وتأسس عام 2005، ويمتلك ثلاث فروع رئيسية في مدينة الشيخ زايد والعاشر من رمضان وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

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