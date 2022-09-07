نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات شركة تأمين اسيج – كيفية إلغاء وثيقة التأمين على المركبات؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة تأمين اسيج من أولى شركات التأمين الموجودة داخل المملكة، فهي تقدم أفضل المميزات لعملائها في شتى مجالات التأمين، فضلًا عن تسهيل إجراءات الاشتراك والدخول إلكترونيًا سعيًا منها للتسهيل على العملاء، بالإضافة إلى المميزات التي لا حصر لها في مجال التأمين، لذلك سوف نُطلعك على تفاصيل التأمين التابع لشركة أسيج وكافة المعلومات التي تحتاجها.

شركة تأمين اسيج

تقدم لك شركة تأمين اسيج العديد من الخدمات الخاصة بالتأمين بجميع أنواعه، ومنها ما يلي:

التأمين على السيارات بمختلف أنواعها.

سكني على العقارات.

صحي.

تأمين السفر، وأيضًا التأمين البحري.

تسجيل الدخول شركة أسيج

يمكنك تسجيل الدخول والاستفادة من خدمات أسيج إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الرسمي لشركة أسيج للتأمين من هنا.

سجل دخولك بواسطة حسابك الرسمي، أو اختر إنشاء حساب جديد.

دون بياناتك الشخصية، ورقم الهوية الوطنية، وكلمة المرور.

اضغط على مربع تسجيل الدخول.

مميزات شركة تأمين أسيج

تقدم لعملائها أرخص سعر تأميني يبدأ بمبلغ ٧٥٠ ريال.

تتميز شركة أسيج بتقديم تأمين ضد أخطاء ممارسة المهن الطبية.

تقدم أيضًا أفضل أنظمة التأمين الصحي للقطاعات الصغيرة.

وتوفر أيضًا التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الشامل.

كيفية تجديد وثيقة تأمين شركة أسيج؟

يُمكنك تجديد وثيقة التأمين إلكترونيًا عبر تسجيل الدخول للموقع الخاص بشركة أسيج ومتابعة الخطوات سالفة الذكر، ولكن كي يتم التجديد بنجاح لابد من إجراء التجديد في خلال ٤٥ يوم قبل تاريخ انتهاء عقد التأمين.

كيفية إلغاء وثيقة التأمين على المركبات؟

تستطيع إلغاء الوثيقة التأمينية من خلال المتجر الإلكتروني الخاص بشركة أسيج، ثم تسجيل الدخول ومتابعة خطوات الإلغاء.

يُمكنك أيضًا زيارة أحد الفروع التابعة لشركة اسيج وتقديم طلب إلغاء الوثيقة.

ومن الجدير بالذكر أن يتم إلغاء الوثيقة في حالة انتقال ملكية السيارة لشخص آخر، أو إسقاط السجل الخاص بها، وجود اكثر من وثيقة تأمين لنفس المالك.

كيفية التواصل مع شركة أسيج للتأمين؟

تقدم شركة أسيج لعملائها عدة طرق لتسهيل التواصل مع خدمة العملاء، وهي كالآتي:

من خلال البريد الإلكتروني الخاص بتلقي خدمات الدعم المباشر، وهو متوافر في الموقع الرسمي للشركة عبر الإنترنت.

تستطيع أيضًا الاتصال بالأرقام المخصصة لتلقي الشكاوى والاستفسارات وهو (8001246999_ 920012331).

شركة تأمين اسيج تسعى لتقديم أفضل الخدمات التأمينية الشاملة جميع أنواع التأمين، بالإضافة إلى سهولة الاشتراك أو تجديد الوثيقة من خلال موقعها الرسمي إلكترونيًا، فقط عليك بتحديد نوع التأمين الذي ترغب به وباشر بتسجيل الدخول وفقًا للخطوات سالفة الذكر.

شركة تأمين اسيج وضحنا لك خطوات التسجيل والتجديد أيضًا عبر المتجر الإلكتروني للشركة، بالإضافة إلى ذكر مميزات الشركة، وكل ما تحتاج إليه بشأن إلغاء الوثيقة الخاصة بالمركبات، وطرق التواصل لتقديم شكاوى والاستفسارات لخدمة عملاء الشركة.