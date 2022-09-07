نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات برنامج octopus في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج octopus يتيح لك استخدام وحدة تحكم، مثل لوحة المفاتيح والماوس، لتشغيل ألعاب Android، لا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق لتعيين كل مفتاح بعد أن تقوم بمزامنة أجهزتك الطرفية، وبعد إصدار اختراق الأخطبوط، حصل على قدر كبير من الثناء من اللاعبين في جميع أنحاء العالم، فما هي مميزاته الاحترافية؟

نبذة عن برنامج octopus 2022

يعد برنامج Octopus أداة رائعة لألعاب Android، حيث تتيح لك استخدام لوحة مفاتيح ووحدة تحكم للعب أي لعبة تقريبًا، بالمقارنة مع اللاعبين الذين يستخدمون أدوات التحكم باللمس، قد تحصل على ميزة كبيرة عند استخدامه.

في حين أننا قد نستمتع جميعًا بمجموعة واسعة من الألعاب بعد تنزيلها على أجهزتنا المحمولة، فهناك أوقات يمكننا فيها جميعًا الاستفادة من القليل من المساعدة من أصدقائنا، ولكن باستخدام هذا التطبيق يمكنك استخدام أي عدد من الوظائف الإضافية – من الماوس اللاسلكي إلى عصا التحكم – مع أجهزتنا المحمولة لتحسين تجربة الألعاب لدينا؛ فهو وسيط بين اللاعبين الذين تمثلهم أنت وأصدقاؤك والأجهزة الموجودة تحت تصرفك، مثل هاتفك الذكي ولوحة المفاتيح أو وحدة التحكم في الكمبيوتر، لتمكينك من اللعب على هاتفك الذكي.

مميزات برنامج octopus من ميديا فاير

كذلك فالبرنامج يتمتع بالمزايا الآتية:

البرنامج بديهي وسريع وجميل في بساطته.

يمكنك تحسين تجربة اللعب الخاصة بك بمساعدة دعم البرنامج لأجهزة الإدخال الخارجية بما في ذلك لوحات المفاتيح والماوس وأجهزة التحكم في الألعاب.

يمكنك تغيير تخطيط لوحة المفاتيح، وتغيير خريطة المفاتيح، وحتى إخفاء موقع GPS الخاص بك باستخدام الإمكانات المختلفة لهذا التطبيق.

اختيار مناسب للألعاب المليئة بالحركة.

هذا البرنامج لا يعاني أي مشاكل في الاتصال.

تطبيق يدعم تقنية البلوتوث للقرصنة.

يعد الاتصال بشبكة لاسلكية واستخدام الإعدادات الصحيحة للأجهزة الطرفية أمرًا سهلاً مع هذا البرنامج.

ساعد المستخدمين في ربط وحدات التحكم في PlayStation 4 الخاصة بهم.

يمكن لعب أكثر من ثلاثين لعبة في وقت واحد، فهو يجنبك الشعور بالملل.

يعمل البرنامج مع الأنظمة الأساسية للجوّال من Apple و Google.

تعمل خيارات التخصيص الشاملة للتطبيق وإمكانيات تعيين لوحة المفاتيح الثرية على توسيع الطرق التي يمكن للاعبين من خلالها لعب ألقابهم المفضلة.

يضم الكثير من الاختصارات وإعدادات التخصيص في اللعبة التي تسهل اللعب.

لا توجد إعلانات مشتتة للانتباه داخل البرنامج.

تنزيل برنامج octopus الإصدار الأخير

لكي يتم توجيهك إلى صفحة التنزيل عليك الضغط على زر التنزيل. سيتم تنزيل الملف الخاص بـ apk في دقائق، وبذلك سيكون تم تنزيله على الهاتف. ولكي تتمكن من تثبيت التطبيقات الخاصة بالتعديل، عليك تمكين المصادر الغير معروفة، من خلال فتح الإعدادات والضغط على تمكين المصادر غير المعروفة. الانتقال إلى مدير الملفات وقم بتحديد apk. ولكي تقوم بالتثبيت عليك الضغط على ملف APK Smart Octopus MOD.

مواصفات برنامج octopus آخر تحديث

كما تساءل البعض عن مواصفات البرنامج، وهي كالآتي:

الاسم: octopus

octopus التحديث: 28 أكتوبر 2021.

النسخة الحالية: 2022.

الصنف: Apps

الإصدار: 6.1.4

خصائص التعديل: نسخة برو.

التحميل على: جوجل بلاي.

برنامج octopus يمكنك من للحصول على أفضل تجربة لعب ممكنة، فهو يسهل إجراء الاتصالات الضرورية، بمجرد توصيل هاتفك بأجهزة أخرى.