نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني السعودي 2022 سيارات بالتقسيط وجوالات رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي 2022 سيارات بالتقسيط والكثير من الأغراض التي تهم كل الأسر السعودية، والمقيمين أيضاً، تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني في يوم 23 من سبتمبر من كل عام، ويعد هذا اليوم هو يوم عطلة رسمية احتفالاً بتوحيد السعودية تحت راية آل سعود منذ ما يقرب من مائة عام، وبتلك المناسبة السعيدة يود كل رواد الأعمال مشاركة وطنهم الغالي بتقديم العروض والتخفيضات والمسابقات والربح للعملاء، وفي هذا المقال نجمع لكم آخر عروض اليوم الوطني 93 التي تهم كل السعوديين وكذلك الأسر القيمة التي تشارككم الفرحة.

عروض اليوم الوطني السعودي 2022 سيارات بالتقسيط

تسابق وكلاء السيارات حول المملكة هذا العام إلى تقديم أفضل عروض التقسيط التي تناسب كافة الفئات إلى جانب عروض الصيانة المختلفة، وقد تمثلت العروض في الآتي:

عروض فورد الناغي جاء تحت شعار “فورد ما تغلى عليك”، بتقديم تقسيط يبدأ من 1,559 ريال سعودي شهرياً للسيارة فورد رينجر، و 1,696 للسيارة توروس ترند، و 2,449 ريال للسيارة فورد اكسبلورر، بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية.

عروض عبد اللطيف جميل والتي تبدأ من 1,295 ريال شهرياً للسيارة هيونداي ألترا سمارت، وأنظمة تقسيط مختلفة لجميع سيارات تويوتا بدون دفعة أولى.

عروض عبد الله هاشم تقدم خدمات الصيانة المجانية لسيارات هوندا HR لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

عروض الجوالات بمناسبة اليوم الوطني

يمكنك شراء الجوالات من أماكن متعددة بالسعودية والتمتع بخصومات تصل إلى 50 في المائة :

اشتري جوال سامسونج جالكسي اس 20 إف إي، الجيل الخامس 128 جيجا ازرق اللون من إكسترا بخصم 48 في المائة، وبسعر 1549 ريال سعودي بدلاً من 2999 ريال.