نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيرجع كأنه جديد.. طريقة تنظيف المطبخ الخشب من الدهون الصعبة والاوساخ المتراكمة مهما كانت حجمها ستزول في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا تنتهى أبخرة الدهون من التصاعد عند طهي الطعام، وكذلك الأبخرة المائية وجميع هذه الأبخرة تتراكم على خشب المطبخ وتكون طبقة دهنية سميكة تغير من الشكل الخارجي للمطبخ وتجعله غير نظيف وملائم، وبالتالي تنزعج الأمهات عند رؤية هذه الدهون، وعند قيام الأمهات بمسح المطبخ بفوطة لا يمكن إزالة طبقة الدهون لأنها تكون ملتصقة بالخشب، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تساهم في إزالة طبقة الدهون دون خدش المطبخ، لأن خشب المطبخ من الأخشاب الحساسة التي يمكن أن تتلف عند تدليكها، لذا سوف نستعرض لكم طريقة تنظيف المطبخ الخشب من الدهون بكل سهولة.

تنظيف المطبخ الخشب من الدهون الصعبة

من المعروف أن الدهون من الأوساخ صعبة الإزالة، ولا يمكن إزالتها بشكل بسيط، وتحتاج إلى مكونات قوية تساهم في إزالتها دون خدش أو تلف في خشب المطبخ، لذلك يمكن إعادة لمعان المطبخ من خلال توفير المكونات التالية لإزالة هذه الدهون بكل سهولة، حيث تتمثل مكونات الوصفة في توفير ما يلي.

المكونات

ماء دافئ.

ملعقتين من بيكربونات الصوديوم.

2 ملعقة من الخل.

زجاجة رذاذ.

1 ملعقة من ملح الليمون.

فرشاة ناعمة.

طريقة تنظيف المطبخ الخشب من الدهون الصعبة

لا يمكن ترك المطبخ بدون نظافة، وذلك لأن تراكم الأوساخ والدهون عليه يسبب ظهور الحشرات داخل المطبخ، وبالتالي يزداد انتشار الأمراض، وذلك لأن المطبخ من الغرف التي يتم حفظ فيها الطعام ولابد أن يظل نظيف ولامع، والمكونات السابقة تساعد على تنظيف طبقات الدهون من على المطبخ بشكل سريع، لذا يمكن استخدامها من خلال إتباع ما يلي.