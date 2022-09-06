نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سامسونج جلاكسي s23 وعيوب جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة سامسونج بإطلاق إصدار جديد من هواتف سامسونج، وأوضحت أنه أكثر تطورا وتحديثا من النسخات المتاحة الآن، وهذا ما جعل الكثيرين يرغبون في معرفة أهم المواصفات التي يتمتع بها هذا الهاتف، وهل يستحق بالفعل الضجة التي أحدثها فور الإعلان عنه، ام أنه شبيه لباقي إصدارات سامسونج السابقة، لذا قررنا أن نتطرق إلى بعض المعلومات الخاصة بهذا الهاتف في موضوعنا اليوم. مواصفات سامسونج جلاكسي s23 أهم المواصفات التي تناقلها البعض بشأن هاتف سامسونج جلاكسي s23:- يحتوي على بطارية تصل قوتها إلى 5000 ملي أمبير.

كما أن جودة الصورة ذات دقة عالية تصل إلى 34.6 بكسل.

فضلا عن أنه يمتاز بصوت نقي، وتسجيل عدد من مقاطع الفيديو بجودة وتقنية ممتازة.

يمتلك خواص سريعة متعلقة بالشحن تصل إلى 25 وات.

تم تصميم هذا الهاتف بغطاء خلفي يأخذ اللون الأصفر المائل إلى النحاسي.

كما أنه يعمل عن طريق استخدام القلم الإلكتروني ذا اللون الأسود.

يمكنه التعامل مع الإضاءة المنخفضة.

يضم كاميرا أمامية تعمل بدقة عالية تصل إلى 40 ميجا بكسل.

يصل قياس الشاشة إلى مايقرب من 6.5 بوصة. عيوب جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G لا يضم أي منفذ خاص بسماعات الأذن.

لا يتواجد مع الهاتف داخل العلبة الشاحن، ويطلبون منك القيام بشراء شاحن مناسب له بشكل منفصل.

السعر مرتفع جدا بالنسبة للبعض. علبة سامسونج جلاكسيS23 تتضمن العلبة عدد من الأشياء أبرزها الآتي:- تحتوي على هاتف سامسونج جلاكسي S23.

كما أنه يتواجد اسكرين مخصصة للحفاظ على شاشة الهاتف.

كما أنه يتواجد اسكرين مخصصة للحفاظ على شاشة الهاتف. يوجد دبوس معدني يستخدم لوضع شريحة الهاتف.

كابل Usb.

كما أنه يوجد في هذا الهاتف دليل صغير يتضمن المعلومات التي تتعلق بهواتف سامسونج جلاكسي S23.

الضمان الخاص بالهاتف.

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