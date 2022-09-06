نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول الجديدة على السلع المختلفة بأسعار تنافسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر عروض العثيم مول التي تنظمها مجموعة أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية. واحدة من أهم مجلات العروض الأسبوعية في المملكة. حيث يحتوي بروشور تخفيضات العثيم على مئات الأصناف من المنتجات الاستهلاكية الغذائية. ومستلزمات العناية بالشعر والبشرة ومساحيق الغسيل والمنظفات فضلاً عن العديد من السلع الأخرى من التجهيزات المنزلية والأجهزة الإلكترونية ولوازم الأطفال. كما تعرض أسواق العثيم باقة متنوعة من المفروشات والمنسوجات وغيرها من الأصناف التي تجدها داخل مول العثيم بأسعار مخفضة. عروض العثيم مول احصلي على عبوة من برجر أمريكانا دجاج وزن 1344 جرام مقابل 27.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال للحبة.

بسعر 21.95 ريال بدلاً من 31.50 ريال. يمكنك شراء كيس من برجر دجاج جامبو بالبقسماط أمريكانا. يحتوي الكيس الواحد على عشر حبات.

مقابل 25.95 ريال بدلاً من 31.50 ريال يمكنك شراء ستربس دجاج رويال بالثوم وزن 750 جرام.

عرض على سوبر شيش كباب بقري أو غنم وزن 600 جرام بسعر 17.95 ريال للحبة.

بوب كورن الدجاج أمريكانا وزن الحبة 400 جرام بسعر 10.95 ريال بدلاً من 16.75 ريال.

يمكنك شراء حبة من دجاج دو الفرنسي المجمد وزن الحبة كيلو جرام. بسعر 19.95 ريال فقط بدلاً من 21.95 ريال.

أسماك روبيان للطبخ وزن كيلو جرام سعر الحبة 33.95 ريال بدلاً من 40.50 ريال.

احصل على كيس من خضر مشكلة داري مجمد وزن 400 جرام. مقابل 4.25 ريال بدلاً من 5.50 ريال سعودي. عروض العثيم اليوم اشتري صابون تايد نانو بودز أصلي 27 حبة/ اريال 24 حبة مقابل 41.50 ريال فقط بدلاً من 98.95 ريال.

مناديل فيري للمطبخ ليمون 70 حبة. بسعر 24.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

شامبو عباية تايد العطر الأصلي 1.85 لتر. سعر الحبة 21.95 ريال بدلا من 31.5 ريال.

فيري أقراص غسالة صحون ليمون 30 حبة سعر الحبة 45.95 ريال بدلاً من 94.95 ريال للحبة. أسواق العثيم مزيل ريكسونا بامبو للسيدات 50 مل سعر الحبة 11.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

غسول يد لوكس عسل ولوتس عبوة 500 مل مقابل 14.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

جل معقم لايفبوي متكامل 500 مل بسعر 3.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال سعودي.

غسول فم كلوس أب نسيم منعش 400 مل سعر الحبة 14.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال.

احمي عائلتك من الجراثيم مع صابون لايفبوي عناية 200 مل. سعر الحبة 10.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

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