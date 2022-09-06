نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث وأقوى عروض لولو هايبر ماركت على أفضل السلع الغذائية الضرورية بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر تقدم أقوى العروض الحصرية والمميزة على مختلف السلع الغذائية المهمة بخصومات مذهلة. حيث تعتبر السلع الغذائية من الأغراض التي يحتاج إليها الإنسان بشكل كبير في حياته اليومية سواء أكانوا كبار أم صغار مثل الحليب الذي يحتوي على الكالسيوم والجبن وبهما الكثير من الفوائد الضرورية اللازمة لبناء جسم الإنسان. لذلك نقدم لكم أفضل عروض لولو هايبر الحصرية على أفضل السلع والمنتجات الجاهزة والمختلفة تحت شعار عالم المأكولات بخصومات جبارة لا تفوتها. أقوى عروض لولو هايبر على السلع الغذائية بخصومات جبارة خصم 29.06 ريال على ساديا دجاج مجمد بوزن 800 جم * 10 حبات، بسعر 149.95 ريال بدلاً من 179 ريال سعودي. احصل على خصم 24.85 ريال على تايد مسحوق غسيل 2.5 كيلو/ 2.25 كيلو، بسعر 19.90 ريال بدلاً من 44.75 ريال سعودي. تخفيضات لولو هايبر العملاقة على الخضراوات واللحوم اشتري كيلو من رمان أحمر مصري، سعر الكيلو 4.75 ريال بدلاً من 8.95 ريال سعودي. خصم 19.95 ريال على سمك نرويجي كامل منظف، سعر الكيلو 39.95 ريال بدلاً من 59.90 ريال سعودي.

متوفر لحم بقري أسترالي الجزء العلوي، للكيلو مقابل 51.90 ريال بدلاً من 71.90 ريال سعودي، ووفر 20 ريال. عروض لولو على المكسرات والجبن بخصومات مذهلة وفر 10 ريال على جبنة موزاريلا بولندي، للكيلو بسعر 26.90 ريال بدلاً من 36.90 ريال سعودي.

خصم 14 ريال على جبن رومي مصري معتدلة بالكمون، سعر الكيلو 38.90 ريال بدلاً من 52.90 ريال سعودي. جوز أمريكي مستول، سعر الكيلو 74.90 ريال بدلاً من 65 ريال سعودي، ووفر 17.10 ريال.

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