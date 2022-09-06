انت الان تتابع خبر أفكار وجبات للتخسيس.. خسي وانتي مبسوطة وانسي جوع الدايت والان مع التفاصيل

أفكار وجبات للتخسيس

رياض - احمد صلاح - إذا كنت من السيدات اللاتي يتبعن نظامًا غذائيا نقترح لك مجموعة، جميعها غنية بالعناصر الغذائية الثلاث وموفرة بنفس الوقت ومليئة بالألياف التي من شأنها أن تمنحك شعورًا بالشبع لفترات طويلة، كما يمكن ان تعديها مسبقًا وتضعينها في علب داخل الثلاجة إذا كنت طالبة أو موظفة، اعتمديها في نظامك الغذائي.

يمكن أن تتمدي هذه الوجبات للغداء أو العشاء وحتى للفطور، لكن تقيدي بكمية الدهون وطريقة الطبخ للحصول على أفضل النتائج وأقل كمية من السعرات الحرارية.

بطاطس ويدجز

الشيش طاووق

سلطة التبولة

سلطة التبولة

شوربة العدس الأصفر مع الخبز المحمص

شوربة العدس مع الخبز المحمص

سلطة البطاطس والبيض المسلوق

سلطة البطاطس والبيض المسلوق

جميع الوصفات تحتوي على بروتين بنسبة عالية جدًا، مما يجعلها خيارًا جيدا أثناء الدايت، مع العلم انك يجب الا تضيفي الكثير من الدهون إليها لأن كل ملعقة طعام تحتوي على 120 سعرة حرارية، ننصحك بإضافة ملعقة فقط والتقليل من الملح.

مجموعة أفكار وجبات للتخسيس

حاولي استبدال الوجبات التي تتناولينها الآن بهذه الوجبات، وتقيدي بمواعيد الطعام والكميات، ولا مانع من إضافة ما تحبين من بهارات أو إضافات أخرى ، كانت هذه بعض الأفكار ويمكن لك إدخالها كنوع من أنواع التغيير ضمن نظامك الغذائي.