انت الان تتابع خبر تخزين المانجو .. اعرفي يا ست البيت الطريقة الصحيحة لذلك والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تقوم العديد من السيدات وربات المنازل في الفترة الحالية داخل جمهورية مصر العربية بعملية تخزين المانجو، خاصة مع انخفاض أسعارها في الكثير من الأسواق حيث تتراوح ما بين 10 إلي 20 جنيها مصرياً.
وتعتمد ربات المنازل على العديد من الطرق لكي تقوم بعملية تخزين المانجو ولكن هناك تساؤل بشكل مستمر لهن وهو ما هي الطريقة الصحيحة للتخزين.
طريقة تخزين المانجو:
1- التأكد من سلامة المانجو وصلابتها ونضوجها ورائحتها الذكية.
2- وضعها في مكان يتناسب مع درجة حرارة الغرفة المراد التخزين بها، لكي تنطج.
3- ثم وضعها في أكياس التخزين البلاستيكية مع إفراغ الأكسجين والهواء في الكيس البلاستيكي، لضمان الحفاظ على طعمها.
نصائح تخزين المانجو:
1- وضع أكياس المانجو في الثلاجة لمدة عام.
2- استخدام المانجو المجمدة في عمل السلطات والآيس كريم والمشروبات والصوصات