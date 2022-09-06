شوف عروض هايبر لولو الإسبوعية على الجوالات والساعات والشاشات الذكية خصم شهر سبتمبر

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عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو الإسبوعية على الجوالات والساعات والشاشات الذكية خصم خاص لشهر سبتمبر، يتوفر أسوس كمبيوتر محمول إنتل كور آي 3 سعة 256 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 1349 ريال بدلا من 2189 ريال خصم 39%، يتوفر أكسيد تابلت بلس حجم الشاشة 10 بوصة يدعم شبكة الجيل الرابع سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام بسعر 399 ريال بدلا من 549 ريال خصم 27% ضمن عروض هايبر لولو الإسبوعية.
عروض هايبر لولو الإسبوعية لشهر سبتمبر
يتوفر اتش بي نوت بوك 11 إنتل يو اتش دي سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام، ضمن خصومات أجهزة اللاب توب بسعر 899 ريال بدلا من 1249 ريال خصم 28%، يتوفر ضمن عروض هايبر لولو الإسبوعية لينوفو لاب توب ايديا باد 1 فل اتش دي إنتل يو اتش دي الجيل العاشر شاشة 14 بوصة سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 1099 ريال بدلا من 1499 ريال خصم 27%.
عروض هايبر لولو الإسبوعية على الجوالات
يتوفر ضمن خصومات هايبر لولو الإسبوعية بريف فاسو تابلت حجم الشاشة 8 بوصة سعة 32 جيجابايت واي فاي بالإضافة إلى غطاء وسماعة بسعر 399 ريال بدلا من 469 ريال خصم 15%، يتوفر هاتف سامسونج 8 ام 33 ام 366 يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 128 جيجابايت، ضمن عروض الجوالات لشهر سبتمبر بسعر 899 ريال بدلا من 1159 ريال خصم 23%.
عروض الساعات الذكية هايبر لولو
تتوفر لينوفو ساعة ذكية فئة اس 2 برو بسعر 229 ريال بدلا من 349 ريال خصم 34%، تتوفر ضمن عروض هايبر لولو الإسبوعية جوي روم ساعة ذكية جي ار اف تي 1 برو بسعر 139 ريال بدلا من 189 ريال خصم 26%، تتوفرضمن خصومات على الساعات الذكية لشهر سبتمبر ليدز سوار رياضي سمارت W6 مستطيل الشكل بسعر 25 ريال فقط بدلا من 49 ريال خصم 49%.
خصومات السماعات اللاسلكية هايبر لولو
تتوفر لينوفو اتش تي 18 سماعة بلوتوث لاسلكية اير بوت باللون الاسود بسعر 79 ريال بدلا من 149 ريال خصم 47%، تتوفر ضمن خصومات هايبر لولو الإسبوعية لينوفو سماعة أذن سورية اتش تي 28 باللون الابيض بسعر 139 ريال بدلا من 229 ريال خصم 39%، تتوفر لينوفو سماعة أذن بلوتوث لاسلكية سورية متعددة الأوضاع مع ميكروفون اتش دي 1 باللون الاسود بسعر 99 ريال بدلا من 199 ريال خصم 50%.
عروض الشاشات الذكية هايبر لولو
يتوفر شاشة تلفزيون باناسونيك 50 بوصة يدعم تقنية 4 كي أندرويد سمارت تي في بسعر 1899 ريال بدلا من 3499 ريال خصم 46%، يتوفر ضمن عروض الشاشات الذكية شاشة سامسونج 38 بوصة سمارت تي في عالي الدقة بسعر 2999 ريال بدلا من 4799 ريال خصم 38%، تتوفر شاشة تلفزيون تي سي ال 50 بوصة ال اي دي الترا اتش دي يدعم تقنية 4 كي أندرويد سمارت تي في بسعر 1499 ريال بدلا من 2399 ريال خصم 38% ضمن عروض هايبر لولو الإسبوعية.
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