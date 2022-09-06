نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر أكبر الخصومات وفرص عظيمة للربح في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر واحدة من أكثر الموضوعات بحثاً بين المواطنين في المملكة العربية السعودية في مجال التسوق. حيث يمنح لولو هايبر ماركت متسوقيه مئات الخصومات فضلاً عن فرص رائعة لربح قسائم شرائية مجانية. بالإضافة إلى مسابقة الشيف الصغير التي يقيمها الهايبر بدءاً من 31 أغسطس وحتى يوم 10 سبتمبر. تستطيع شراء كافة ما تحتاج إليه من سلع من داخل لولو ماركت بأسعار تنافسية. حيث تجد العديد من الأقسام داخل الهايبر الأمر الذي يجعلك لا تلجأ للشراء من أي مكان آخر.

عروض لولو هايبر

اشتري عبوة سعة لتر ونصف من زيت نخلتين النباتي الصافي مقابل 16.50 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

احصل على ثلاث عبوات من هناء طماطم كاملة مقشرة/ طماطم مقطعة وزن الحبة 400 جرام. مقابل 9.95 ريال بدلاً من 12.45 ريال.

كاتشب الطماطم هاينز 907 جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 25.95 ريال. بخصم قدره 6 ريالات.

اشتري عبوة من حليب أنكور المجفف وزن 2.5 كيلو جرام. مقابل 79.95 ريال بدلاً من 93.95 ريال بخصم قدره 14 ريال سعودي.

دولي تروبيكانا جولد شرائح أناناس وزن العبوة 567 جرام. بسعر 6.95 ريال بدلاً من 9.15 ريال.

هناء شوفان الجرانولا لذة التوت/ شوفان رقائق كاملة وزن 4000 جرام + شوفان وزن 500 جرام. مقابل 21.75 ريال فقط للحبة.

لولو هايبر ماركت

مع اقتراب اليوم الوطني السعودي يحتفي هايبر لولو بالصناعات الوطنية السعودية. حيث يعرض منتجات المراعي ونادك وغيرها.

زبادي يوناني نادك وزن 160 جرام 2 + 1 متنوع سعر الحبة 8.95 ريال بدلاً من 11 ريال.

المراعي جبنة كريم/ جبنة شيدر قابلة للدهن وزن العبوة 900 جرام. بسعر 19.95 ريال بدلاً من 35 ريال بخصم قدره 15.05 ريال.

جبنة موزاريلا نادك مبشورة وزن الحبة 500 جرام. مقابل 19.95 ريال بدلاً من 26 ريال بخصم قدره 6.05 ريال.

المراعي زبدة طبيعية غير مملحة 100 جرام بسعر 3.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال.

لولو ماركت