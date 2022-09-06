شوف عروض جرير للجوالات والأجهزة jarir بخصم 58% بالتقسيط من تمارا jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والأجهزة الذكية والمنزلية مقدمة بكل الفروع بخصم حتى 58% على ماركات متنوعة، مع إمكانية الإستفادة من ميزة الدفع من خلال خدمة تقسيط جرير jarirbookstore بالتعاون مع تمارا، وهذا العرض متاح لفترة محدودة لعملاء المملكة العربية السعودية فقط.

عروض جرير للجوالات والأجهزة بخصم حتى 58% بالتقسيط من تمارا

عروض مكتبة جرير jarir bookstore تضم خصومات على اسعار الاجهزة الذكية، والجوالات الحديثة، والطابعات، والماسحات الضوئية، وقد وصل الخصم عليها إلى 58%، وتساعد تمارا العنلاء على الدفع بالتقسيط على 3 دفعات متتالية بسعر الكاش وفقًا للشروط والأحكام، وهذا على العديد من المعروضات بقسط شهري يبدأ من 116 ريال سعودي، هذا مع خدمات ما بعد البيع الإضافية.

عروض جرير jarir

تقدم متاجر السعودية الإلكترونية أقوى الخصومات الممكنة لجذب العملاء، ولهذا السبب نجد في موقع جرير اون لاين كل أنواع الأجهزة الإلكترونية الذكية من الطابعات والمساحات الضوئية المكتبية من اتش بي، وابسون، وكانون، والتي لها إستخدام على نطاق واسع في مجالات العمل والدراسة، ويصل الخصم عليها إلى 46%.

عروض جرير للجوالات

يوجد إقبال كبير في الأعوام الأخيرة على شراء الجوالات الذكية، لما أصبحت تقدمه من أهمية في حياتنا العملية، كما أن الجوالات أصبحت من أدوات الترفيه في حياتنا، ولذا يحرص العديد على إقتناء أحدث جوال تم إصداره بأعلى المواصفات وأقل سعر ممكن، وفي التالي نقدم أسعار جوالات ايفون 13 جرير iphone مع إصدارات أخرى من سامسونج samsung وهونر، وشاومي، واوبو، فيفو، وهواوي، بهصم حتى 30%.

تخفيضات مكتبات جرير

تضم فروع مكتبات جرير أقوى الأجهزة الذكية المنزلية ومستلزمات الكمبيوتر التي تشمل شبكات الواي فاي من هواوي huawei ولينكسيس، والراوتر اللاسلكي، وماوس الألعاب ولوحة المفاتيح من روكات، مع أجهزة النظام الأمني للمنزل، وبعض أدوات الإضاءة الذكية، كل عذا متاح بخصم وصل إلى 58%.

قدمنا اليوم تخفيضات جرير بخصم حتى 58% على الجوالات والأجهزة الذكية، مع تفاصيل الدفع بالتقسيط، وللمزيد من الخصومات يمكنكم متابعتنا يوميًا للإطلاع على كل تخفيضات المتاجر الكبرى في السعودية.