نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 اكسسوارات الجوال بتخفيضات حتى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتضمن عروض اليوم الوطني 92 كافة المنتجات، لتشمل اكسسوارات الجوال بأفضل الأسعار على الإطلاق، ونقدمها لكم اليوم من أكثر من متجر في السعودية، لتتصفحوا كافة العروض واختيار الأنسب منها، ومنها إلكترونيات تستخدم بصفة مستمرة مع الجوال مثل السماعات، الشواحن المتنقلة التي تكون حل عملي خارج المنزل لإعادة شحن بطارية الجوال في أي وقت، وكذلك الساعات الذكية.

عروض اليوم الوطني 92 اكسسوارات الجوال

أقوى عروض اليوم الوطني 1444 بأسعار تبدأ من 92 ريال لاكسسوارات الجوال في متجر ثلاث أرباع في السعودية، بالإضافة إلى خصومات حتى 50% على المنتجات، فنجد أولى العروض على ساعة wix الذكية بحيث تحصل عليها، وهى تتميز بمزايا عديدة لمتابعة حالتك الصحية من متابعة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، بالإضافة إلى المهام الأساسية من تلقي واجراء المكالمات بسهولة، حساب المسافات التي تم قطعها وأيضًا حساب السعرات الحرارية، وتحصل معها على ميزان iStep هدية مجانية، أو 4 كابلات هدية، وننتقل إلى العروض الأخرى المتاحة على اكسسوارات الجوال ونجد سماعة لايتنج وأيضًا السماعات اللاسلكية، كما يوفر لكم متجر ثلاث أرباع تخفيضات على أسعار حافظات الايفون وحماية الشاشة التي تصلح للجوالات بدايةً من إصدار ايفون 12 برو وحتى 13 برو ماكس.

ساعة wix مع ميزان أو 4 كابلات ايفون هدية، بسعر 292 ريال سعودي بدلًا من 457 ريال سعودي.

سوار مغناطيسي لساعة ابل وأيضًا wix، بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 159 ريال سعودي.

شاشة حماية جوالات ايفون من wix، متاح منها نوع شفاف وأخر داكن، بسعر 92 ريال سعودي بدلًا من 119 ريال سعودي.

تخفيضات اليوم الوطني 1444 في السعودية

ننتقل إلى الشواحن المتنقلة وأكثر اكسسوارات الجوال طلبًا من ساعات ذكية وسماعات، وكل ذلك متاح في متجر رايلز بالسعودية، ويتضمن المنتجات بأسعار تبدأ من 19 ريال سعودي، لتحصل على غطاء حماية لجوال ايفون 12 شفاف ومزود بجوانب لأقصى حماية للجوال ضد الصدمات، كما توجد سماعات تتناسب مع جوالات ايفون برو وايفون برو ماكس، ونجد الشاحن المتنقل من Goui 20000، لإمكانية استخدامه لأطول فترة ممكنة قبل إعادة شحنه، كما توجد ساعة hw22 pro الإصدار المطور منها في تخفيضات اليوم الوطني.

غطاء شفاف لجوال ايفون 12، بسعر 19 ريال سعودي بدلًا من 59 ريال سعودي.

شاحن متنقل 20000 امبير، بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 159 ريال سعودي.

ساعة hw22 pro بسعر 92 ريال سعودي بدلًا من 199 ريال سعودي.

كانت هذه تخفيضات اليوم الوطني 1444 لاكسسوارات الجوال في المتاجر الموجودة بالمملكة، وتابعونا لننقل لكم كافة عروض اليوم الوطني.