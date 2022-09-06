نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات جهاز سامسونج جلاكسي s23 الخيالية اقوى اصدار تعرف علية الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة كما عرف الجميع عن إصدار جهاز سامسونج جلاكسي s23 الجديد، حيث قامت شركة سامسونج بإضافة بعض المعلومات الخاصة بشأن هذا الجهاز من حيث المواصفات والإمكانيات والتصميم الخاصة به، كما أنها قامت بعرض نموذج تفصيلي خاص به مع ذكر السعر العالمي المتداول في جميع الدول، ويعتبر هذا الجهاز من أفضل الأجهزة التي قامت شركة سامسونج بإصدارها، وكما تعودنا دائما على التألق واحد الأجهزة من هذه الشركة ولكن قد تخطت هذه المرة توقعاتنا بالامكانيات الخرافية والمزهلة، ومن خلال الفقرات التالية سوف نعرض أهم المعلومات الخاصة بهذا الجهاز.

المواصفات الخاصة بهاتف سامسونج جلاكسي s23

بسبب الكثير من الأسئلة التي تدور حول هذه الهاتف قررنا أن نطرح لكم جميع المعلومات الخاصة به من خلال فقرتنا هذه :

دقة الكاميرا الأمامية في هذا الهاتف حوالي 40 ميجا وحجم الفتحة الخاصة بهذه العدسة 2.2 .

يحتوي أيضًا على سطوع شاشة مرتفع جدًا يصل إلى 1750 شمعة.

المعدل الخاص بتحديث شاشة سامسونج جلاكسي s23 هو 120 هرتز.

يحتوي أيضًا على طبقة حماية مصنوعة من الزجاج القوي الذي يعطي مظهر راقي للهاتف.

كما أن الإطار الجانبي الخاص به يتم تصنيعه من الألومنيوم.

أيضًا يأتي الجهاز مزود بأربعة كاميرات في الخلف.

أيضًا يدعم هذا الجهاز تصوير الفيديوهات بدقة عالية تصل إلى 8k .

كما أن الكاميرا الخاصة بهذا الهاتف تدعم خاصية عزل الخلفية.

أيضًا تتميز بالوضع الليلي التي سوف يجعلك قادر على التقاط أفضل الصور في الليل.

يأتي هذا الجهاز بأربعة ألوان متميزين.

سعر هاتف سامسونج جلاكسي s23

هناك بعض الاقتراحات الخاصة بهذا الهاتف سوف نعرضها لكن حسب الأخبار المتداولة :