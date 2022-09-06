نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لا تفوتك الفرصة تخفيضات بنده السعودية على الهواتف الذكية وخصومات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنده السعودية من أكبر الشركات التي تقدم العديد من العروض والتخفيضات الهائلة على جميع منتجاتها وتقدم أفضل الخدمات للمواطن السعودي حتى يستطيع شراء جميع المستلزمات التي يحتاجها في حياته اليومية، كما تقدم أفضل العروض والخصومات على الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية والهواتف الذكية التي تباع في الخارج بأسعار غالية الثمن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على تخفيضات بنده السعودية على الهواتف الذكية وخصم أكثر من نصف السعر. تقدم بنده السعودية تخفيضات هائلة على هواتف الذكية سوف نتعرف على أسعار الهواتف وهى كما يلي:- هاتف لينوفو كاي ١٤ السعر ٣٧٩ ريال بدلاً من ٤٩٩ ريال سعودي.

جوال لينوفو كاي ١٤ بلس السعر ٥٧٩ ريال سعودي بدلاً من ٦٩٩ ريال سعودي.

تليفون ريدمي ١٠ اي السعر ٣٩٩ ريال بدلاً من ٩-٤٥ ريال سعودي.

كما يتم عرض هاتف شاومي ريدمي نوت ١١ ٦جيجابايت السعر ٧٩٩ ريال سعودي بدلاً من ٨٩٩ ريال.

جوال زد تي أي بليد أي ٣١ بلس السعر ٢٩٩ ريال بدلاً من ٣٤٩ ريال سعودي.

هاتف ريل مي ٩ أي السعر ٨٠٩ ريال سعودي بدلاً من ٨٤٩ ريال سعودي.

نوكيا بلس سي ٠١ السعر ٢٤٩ ريال بدلاً من ٣١٩ ريال سعودي. تخفيضات بنده السعودية على هواتف سامسونج سوف نتعرف على تخفيضات هايبر بنده السعودية على جوالات سامسونج وهى كما يلي:- سامسونج أي ٥٢ أس السعر ١٢٩٩ ريال سعودي بدلاً من ١٦٥٩ ريال سعودي. هاتف سامسونج أي ١٣ السعر ٥٩٩ ريال بدلاً من ٦٩٩ ريال سعودي. جوال سامسونج أي ٢٢ السعر ٦٩٩ ريال بدلاً من ٧٧٥ ريال سعودي. كما يتم عرض جوال هواوي نوفا ٩ السعر ١١٤٩ ريال بدلاً من ١٨٩٩ ريال سعودي. تخفيضات Panda السعودية على الجولات الذكية سوف نقدم لكم عروض بنده على الهواتف المحمولة وهى كالتالي:- أوبو أي 55 السعر 749 ريال بدلاً من 919 ريال سعودي.

كما يتم عرض جوال فيفو وأي 76 السعر 1099 ريال سعودي بدلاً من 1299ريال سعودي.

هاتف فيفو وأي 33 أس السعر 899 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال سعودي.

كما يتم عرض جوال فيفو وأي 21 السعر 669 ريال سعودي ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي.

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