نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات ايفون ١١ بالتقسيط وبدون فائدة من نون السعودية وخصم ٣٠% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين من المواطنين السعوديين عن تقسيط ايفون ١١ من متجر نون السعودية، وخاصة أن الشركة تقدم تخفيضات كبيرة تصل إلى ٣٠% وبدون أي فوائد حتى ٦ أشهر، وتقدم الشركة العديد من الهواتف الذكية بالتقسيط وخاصة هواتف شركة آبل الأمريكية وشركة سامسونج الكورية وشركة هواوي الصينية، ومن أهم الهواتف التي تقوم الشركة بتقسيطها هاتف iPhone 11، الذي يدعم تشغيل شبكات الجيل الرابع، كما يدعم تشغيل ٢ شريحة اتصال، ويتميز أيضًا بقوة ومتانة الخامات المصنوع منها هذا الجوال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ايفون ١١ بالتقسيط من متجر نون السعودية بالتقسيط.

سعر ايفون ١١ بالتقسيط من نون السعودية

سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر iPhone 11 بالتقسيط من متجر نون السعودية وهو كما يلي:-

سعر جوال آبل قبل الخصم ٣٢٩٩ ريال سعودي.

ثمن الهاتف بعد الخصم ٢٢٧٩ ريال سعودي، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.

قيمة القسط الشهري ٣٨٠ ريال سعودي لمدة ٦ أشهر بدون أي فوائد.

قيمة الخصم على الهاتف ١٠٢٠ ريال سعودي بنسبة خصم ٣٠%.

الجوال يتضمن ضمان لمدة عامين، كما يتضمن توصيل مجاني.

سعة الذاكرة الداخلية للجوال ١٢٨ جيجابايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية ٤ جيجابايت.

مواصفات iPhone 11

يحتوي جوال ايفون ١١ على الكثير من المواصفات الرائعة وهى كما يأتي:-

الجوال يدعم تركيب عدد ٢ شريحة اتصال الأولى من نوع Nano SIM والثانية نوعها eSim وهى شريحة إلكترونية. الجوال يدعم الاتصال قريب المدي وذلك من خلال تقنية الـ NFC. يأتي الهاتف مقاوم للغبار، كما يأتي مقاوم للماء حتى ٢ متر لمدة ٣٠ دقيقة. يأتي مصنوع من الزجاج، كما يحتوي على إطار جانبي مصنوع من الألومنيوم. الهاتف يأتي بمعالج قوي من شركة آبل نوعه A13 Bionic بتكنولوجيا ٧ نانو. يحتوي على وسائل أمان عديدة مثل بصمة الوجه Face ID، وهى أفضل من الجيل السابق iPhone X. الهاتف يدعم معظم المستشعرات الأخرى مثل مستشعر الضغط الجوي ومستشعر التسارع والقرب ومستشعر الجيرو سكوب.

شروط التقسيط من متجر نون السعودية

هناك شروط تم وضعها عند التقسيط من متاجر نون السعودية وهى كما يلي:-