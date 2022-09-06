نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات ببجي PUBG Mobile اشحن 7000 شدة في ثواني بدون كذب في المقال التالي

عمر شويل - جدة اذا كنت من الأشخاص المحبين للعبة ببجي، ومتوقع لكافة التحديثات التي تطرأ عليها، وترغب في معرفة الطريقة الصحيحة التي تجعلك قادر على شحن شدات ببجي، فيمكنك اتباع الخطوات التالية التي سنقوم بعرضها لكم في السطور التالية.

لعبة ببجي موبايل

هي لعبة مثيرة تحتوي على أحداث شيقة، حيث تدور أحداثها حول الحروب والمعارك التنافسية التي تتم بين فريقين، كل فريق منهم يرغب في تحقيق النصر على الآخرين، بالإضافة إلى انتشار تلك اللعبة حول العالم، ووصل عدد التنزيلات الخاصة بتلك اللعبة إلى أكثر من 500 مليون.

طريقة شحن شدات ببجي عن طريق id

سوف نقدم لكم الطريقة الخاصة بشحن شدات ببجي من خلال استخدام id، وذلك على هذا النحو:-

عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بشحن شدات ببجي عن طريق id.

بعد الدخول إلى الموقع الرسمي توجه إلى كتابة الكود الخاص بالـ id التابع لك.

اختار الطريقة التي ستقوم بدفع النقود من خلالها.

حدد الكم الذي ترغب فيه من شدات ببجي.

حدد الكم الذي ترغب فيه من شدات ببجي. انقر على خانة ادفع الان.

على ستظهر أمامك على الشاشة القائمة التي تضم بيانات بطاقة الدفع المتعلقة بك عليك إدخال كامل البيانات.

بعد إتمام كافة البيانات توجه بالنقر على كلمة الدفع الآن.

على الفور سيتم إرسال كافة شدات الببجي الذي قمت بشحنها للتو إلى حسابك الذي فعلته.

طريقة استخدام أكواد استرداد ببجي؟