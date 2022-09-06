نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم ٤٠٪ من عروض بنده على المكيفات والمراوح وباقي الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة بخصم يصل إلى ٤٠٪ ولساعات قليلة جداً حتى نفاذ الكميات نستعرض مع حضراتكم أقوى عروض بنده على أسعار المكييفات والمراوح وغيرها من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية، حيث يمكنكم الإستفادة من هذه العروض وأكثر بعد الإطلاع على تفاصيلها من خلال هذه المقالة بموقع ثقفني فقط من خلال زيارة أقرب فرع أو الطلب عبر الخط الساخن من خلال بنده أونلاين Panda online.

عروض بنده على أسعار المكييفات الهوائية والأجهزة

تتوفر بفروع بندة ماركت في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: بوتجاز التسخين بموقدين من أي تي سي، وخصم آخر على سعر موقد الغاز الستانليس ستيل من جيباس، وخصم آخر على سعر المكواه البخارية العامودية من جيباس Geepas، ومن ماركة تيفال Tefal المميزة، ومكواة بلاك آند ديكر black & decker، وخصم آخر على سعر مكواة كيينود Keenwood البخارية، وموزع المياه الحار والبارد من جيباس Geepas مع حافظة داخلية، بالإضافة إلى العروض المميزة منهم على سعر موزع المياه من دورا، ومكيف الهواء من دوتس.

تنزيلات وخصومات خاصة لفترة محدودة

توجد بفروع بندة ماركت ضمن عروض اليوم على الأدوات المنزلية: خصم خاص على سعر طقم القدور الجرانيت من مستر كوك مع غطاء زجاجي، وخصم آخر على سعر صينية التقديم الصغيرة، وخصم آخر على سعر الترمس الذهبي من شاها، وأوعية تحضير القهوة من لامبارت، كما بالفروع تخفيضات أخرى على أسعار أطقم الكاسات من كوزيم، وتخفيض آخر على سعر طقم العشاء الأبيض من كوتايا، وطقم ملاعق العشاء من لامبارت، ومجموعة يظباسباتشي للملح والفلفل، كما لديهم بالفروع خصومات خاصة على أسعار المقلاية الغير لاصقة من ميتر كوك، والصينية المدورة الجرانيت الغير لاصقة ومقلاة تيفال.

عروض بنده ٦ سبتمبر ولفترة محدودة

تتوفر مجموعة مميزة من العروض الحصرية اليوم بداخل فروع بندة ماركت بالسعودية، ومنها: خصم على سعر مبرد الهواء من حيباس، وتخفيض آخر على سعر مكيف الهواء من وايت وستينجهاوس، ومروحة بلاك آند ديكر، ومروحة أرايتي، وتخفيض آخر على سعر محضرة القهوة.