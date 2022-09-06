نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية على الأدوات المدرسية والمفروشات والأدوات المنزلية من مجله بنده Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الصفحة الرئيسية على الأدوات المدرسية والمفروشات والأدوات المنزلية من مجله بنده Panda بخصومات مميزة جداً فقط لساعات قليلة ضمن عروض بنده الأسبوعية وعروض هايبر بنده Hyper Panda في كل الفروع والأقسام بالمملكة العربية السعودية، وإليكم تفاصيل عروضنا…

عروض بنده الصفحة الرئيسية على الملابس

توجد مجموعة مميزة من الملابس المفروشات داخل أقسام بندة بأسعار مميزة جداً، ومنها: خصم خاص على سعر بطانية الدمية، وتخفيض آخر على سعر البطانية القطيفة مختلفة الألوان، وخصم آخر على سعر طقم الشرشف المطاطي، والبنطلون الولادي، كما لديهم خصم آخر على سعر منشفة الحمام، ووسادة هيرنج، كما يوجد عرض ممتاز منهم على سعر التي شيرت البناتي من أوتدور، والفستان البناتي بدون أكمام من أوت دور، وتخفيض آخر على سعر طقم البيجامة الأولادي والبناتي القطعتين، والشبشب البلاستيكي بألوانه المختلفة، كما لديهم خصم آخر على سعر طقم الجوارب الأولادي والبناتي من أوت دور.

عروض بنده السعودية لساعات قليلة اليوم

توجد بداخل فروع بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: طقم الحقيبة بعجلات من لول مقاس ١٨، وخصم آخر منهم على سعر طقم الحقيبة بعجلات من لينل بوني، وتخفيض آخر منهم حقيبة الطعام الأولادي والبناتي، وتخفيض آخر على سعر طقم حقيبة الظهر من هيلو كيتي، وطقم حقيبة الظهر بشكل سوبر مان، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار طقم حقيبة بيبي شارك المميزة.

عروض بنده الأسبوعية على أسعار أدوات المصيف

توجد خصومات مميزة عديدة على أسعار أدوات المصيف من بندة، وتشمل: خصم خاص على سعر بطانية دوراسل Aa، وتخفيض آخر على سعر السلة القابلة للطي من كوسموبلاست، وخصم آخر على سعر بطارية انرجايزر، وعلى سعر أدوات التبريد من Keepcold، وتخفيض آخر على سعر طاولة الطعام من سيدارتان، والطاولة المحمولة من كوسموبلاست، وكذلك لديهم خصم مميز على سعر كرسي سيدرستان، وصندوق البراد بعجلات من كوسموبلاست للمصيف، وبراد كيب كولد المميز، وتخفيض آخر منهم على سعر صندوق البراد من كيب كولد.