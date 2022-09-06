نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض كارفور مصر 2022 شهر سبتمبر تخفيضات كبيرة على جميع الأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتابع الجميع أخر عروض كارفور مصر 2022 باهتمام كبير وقد أعلنت كارفور مؤخراً عن أخر عروضها الترويجية الجديدة التي تقوم بتحديثها كل فترة، والعروض والخصومات الجديدة سوف تبدأ هذه الأيام اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022، كما تقوم كارفور بتنظيم سحوبات وجوائز وهدايا قيمة حيث يتضمن العرض الجديد العديد من الجوائز القيمة والمميزة لكافة العملاء الذين يقصدون كارفور دائما للتسوق، وعادة ما تكون هذه الجوائز قيمة وذات أهمية كبيرة حيث تتنوع بين فرصة وإمكانية حضور مونديال كأس العالم في قطر، أو الفوز بقسائم شرائية بمبالغ مالية تصل إلى قيمة 1000 جنيه، وكذلك تتيح عروض كارفور المعتادة الفوز بتليفزيونات وأجهزة كهربائية. وهذه العروض متاحة من خلال أي فرع من فروع كارفور المنتشرة في أغلب محافظات الجمهورية.

عروض كارفور مصر 2022

تبدأ مجلة كارفور بعروض شهر سبتمبر 2022 اعتباراً من اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 وتتضمن العديد من الخصومات الخاصة لهذا الشهر، وتعرض مجلة كارفور عدد لا بأس به من السلع والمنتجات التي تحمل خصومات قوية ومميزة، وتعرض المجلة العديد من المواد والسلع من كافة الأنواع واحتياجات المستهلك ومنها السلع الغذائية وسلع البقالة وأدوات منزلية ومنتجات التنظيف والتعقيم وكذلك وأجهزة كهربائية والتكنولوجية والتليفزيونات، وتتميز كارفور عن أي سوق ضخم آخر بالخصومات القوية التي تنظمها كل فترة والتي تبدأ من 18% على الشاشات، ويمكن التعرف على السلع والمنتجات المطروحة بشكل مستمر من خلال متابعة النشرات التي تقوم المجلة بإصدارها كل فترة، وقد قام كارفور بتحديث العروض الجديدة في العرض الأخير الذي بدأ اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر ويستمر حتى 18 سبتمبر في كل الفروع من خلال مجلة كارفور.

عروض كارفور لشهر سبتمبر 2022

في هذه النشرة الجديدة من المجلة والمخصصة للعروض تعرض كارفور خصما قويا يصل إلى 40% على طقم أواني سيراميك، كما تقدم سحوبات على الفوز بتذاكر لحضور مباريات كأس العالم في قطر، كما أن هناك عروض قوية على شاشات البلازما، وبالطبع لم تنسى كارفور أن تقدم عروض قوية ومميزة على الأدوات المدرسية والمكتبية إستعدادا للعودة للمدارس في مصر والتي سوف تبدأ الشهر القادم بإذن الله تعالى.

وجدير بالذكر ان اسواق كارفور تتميز عن أي سوق ضخم آخر بالخصومات القوية التي تنظمها كل فترة والتي تبدأ من 18% على الشاشات، ويمكن التعرف على السلع والمنتجات المطروحة بشكل مستمر من خلال متابعة النشرات التي تقوم المجلة بإصدارها كل فترة، وقد قام كارفور بتحديث العروض الجديدة في العرض الأخير الذي بدأ اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر ويستمر حتى 18 سبتمبر في كل الفروع، تابعونا نوافيكم بكافة العروضات.