نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض الصيف من ساكو في مهرجان عودة المدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة ساكو السعودية للبيع بالتجزئة والتسويق أقوى عروض الصيف بمناسبة عودة المدارس، حيث تقدم خصومات جبارة على أكثر من 1000 منتج في العديد من الأقسام المتعددة، منها عروض قسم الاثاث المنزلي والديكور، قسم الأجهزة الكهربائية، العدد والأدوات، قسم الأثاث الخارجي ومستلزمات المكتب وغيرها العديد والعديد من المنتجات التي لا غنى عنها في حياة كل إنسان عصري يسعى إلى الرفاهية في حياته، ومن خلال هذا المقال نهتم بعرض أفضل عروض قسم الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي. أقوى عروض ساكو عودة المدارس للأجهزة الكهربائية فرن بمحمصة كهربائي قوة 2000 واط مع باب شفاف لتسهيل رؤية ما بداخل الفرن دون الحاجة إلى فتحه فقط بسعر 289 ريال سعودي بدلاً من 339.75 ريال.

صانعة شطائر 2 شريحة قوة 700 واط متوفرة باللون الابيض من كينوود بسعر 155 ريال سعودي بدلاً من 239.75 ريال. خلاط سريع الخلط سعة 3.5 لتر مزود بسرعتين قوة 300 واط بسعر 279 ريال سعودي بدلاً من 339.75 ريال.

وعرض خاص على آلة خياطة 60 غرزة من كونفدنس فقط بسعر 899 ريال سعودي بدلاً من 1,099 ريال. محضر طعام مدمج من كينوود قوة 800 واط ومتوفر باللون الفضي فقط بسعر 759 ريال سعودي بدلاً من 949 ريال.

مضرب يدوي من كينوود مزود بخمس سرعات، قوة 450 واط بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 199.75 ريال. مكنسة بيسل 3*1 للتنظيف الجاف والرطب، عملية جداً في تنظيف السجاد فقط بسعر 1,049 ريال سعودي بدلاً من 1,399 ريال.

وعرض خاص لكل عشاق القهوة السوداء، ديلونجي ديديكا مضخة إسبريسو بقوة 1300 واط فقط بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 1,199 ريال، مع توفر ضمان إضافي من الشركة. عروض saco للأثاث المنزلى المتنوع غرفة نوم متكاملة مكونة من خزانة ملابس، خزانة أدراج، سرير، طاولة سرير جانبية، مكتب كل هذا فقط بسعر 2,799 ريال سعودي بدلاً من 3.199 ريال.

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