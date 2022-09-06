نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف فقط خلال سبتمبر عروض بنده على الجوالات الحديثة ٢٠٢٢ حتى نفاذ الكميات في المقال التالي

عمر شويل - جدة فقط خلال سبتمبر نقدم لحضراتكم أقوى عروض بنده على الجوالات الحديثة ٢٠٢٢ حتى نفاذ الكميات، ونبدأ بخصومات اليوم الخامس من سبتمبر الموافق التاسع من صفر بجميع الفروع حيث يقدم الماركت مجموعة متميزة من الخصومات الحصرية على أسعار جميع أنواع السلع الإلكترونيات بقسم الإلكترونيات، بالإضافة إلى العروض الأخرى منهم على أسعار باقي المنتجات الموجودة في أقسام بندة الأخرى.

عروض بنده على الجوالات والإلكترونيات في المملكة

توجد بفروع بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار الجوالات الحديثة المختلفة، وتشمل: خصم خاص على سعر اتف ريل مي realme ٩ أي، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف زد إي بايد أي بلس، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار هواتف شاومي المختلفة، وتخفيض خاص على سعر هاتف نوكيا بلس سي ١، وهاتف نوكيا جي ١٠، وعرض آخر على سعر هاتف ريدمي ١٠ إي، وهاتف شاومي ريدمي نوت ١١، وشاومي ١٠ سي.

عروض بنده الحصرية في المملكة العربية السعودية

يمكنكم أيضاً الإستفادة من عروض بندة لفترة محدودة على أسعار: هاتف نوكيا جي ١٠، وشاومي ١٠ بلس، كما يوجد خصم آخر منهم على سعر هاتف لينوفو كي ١٤، ولينوفو كي ١٤ بلس، وتخفيض آخر على سعر هاتف هواوي نوفا ٩، وفيفو واي ٢١، وتخفيض حصري على سعر هاتف فيفو واي ٣، وفيفو واي ٧٦، كل هذا وتقدم لكم مجموعة بندة أيضاً خصومات خاصة على أسعار هاتف أوبو أي ٥٥، وسامسونج أي ٥٢ اس، وتخفيض حصري آخر على سعر هاتف ويكو ديلبو في ٧٧٠، وسامسونج أي ١٣، وغيرهم.

عروض بنده اليوم ضمن العروض الأسبوعية

لا تقتصر عروض بندة ماركت لهذا الأسبوع على الجوالات فقط، وإنما هناك عدة عروض على باقي الإلكترونيات كالتابلت مع كيبورد بريف، وتخفيض آخر على سعر مكبر الصوت من سكاي وورث Skyworth، وتخفيض آخر على سعر جوجل كروم كاست ٣، كما بالفروع خصم آخر على سعر راوتر واي فاي هواوي، وقرص تخزين توشيبا.

تنزيلات أخرى من بندة السعودية بكل الفروع

توجد أيضاً بداخل فروع بندة هايبر ماركت Panda hyper market في السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: الشاحن اللاسلكي من ماركة أوكي، وتخفيض آخر على سعر الشاحن المتنقل من قو دي، وتخفيضات على أسعار الأجهزة الكهربائية حتى نفاذ الكميات من غسالات أوتوماتيك وفوق أوتوماتيك، وعلى أسعار الثلاجات.