نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبات جرير على الجوالات والإلكترونيات خلال سبتمبر بخصم 40٪ Jarir في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم ولفترة محدودة أقوى عروض مكتبات جرير على الجوالات والأجهزة الإلكترونية المختلفة الحديثة خلال سبتمبر بخصم 40٪ Jarir big Ksa offers من الفترة ما بين ٤ سبتمبر وطوال شهر سبتمبر أو حتى نفاذ الكميات، حيث يمكنكم الإستفادة من عروض جرير السعودية حتى نفاذ الكمية….

عروض مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية

تتوفر بفروع مكتبات جرير Jarirbookstore بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: HP ink tank 515 الطابعة اللاسيلكية الكل في واحد بخصم ٣٠٠ ريال سعودي، وخصم آخر منهم على سعر جوال هواوي نوفا Huawei nova Y90 بسعة تخزين ٦٤ جيجابايت، وتخفيض آخر منهم على سعر لابتوب HP 15 dw3072nx بسعة ٢٥٦ جيجابايت، وتنزيل آخر منهم على سعر Microsoft surface pro x، microsoft Xq1 بسعة ١٢٨ جيجابايت وتخفيض يصل إلى ٢٠٠٠ ريال سعودي، وخصومات أخرى على أسعار Ipad pro 128 جيجابايت سعة تخزين، وواي فاي، بالإضافة إلى الخصم المميز منهم على سعر جهاز Vivobook S14 intelcore i5 بسعة تخزين ٥١٢ جيجابايت.

عروض مكتبات جرير اليوم وحتى نفاذ الكميات

تتوفر أيضاً داخل فروع مكتبات جرير عجة خصومات خاصة على أسعار: تلفزيونات إل جي بتوفير ٣٢٠٠ ريال سعودي التلفزيون الذكي بدقة 4K الترا اتش دي ليد، وتخفيض آخر منهم على سعر التلفزيون الذكي من ماركة سكاي وورث Skyworth بحجم ٨٦ بوصة بدقة الترا دي اتش دي الليد وتوفير ٤١٪ أي ٥٠٠٠ ريال سعودي، وتخفيض آخر على سعر هاتف Galaxy S22 ultra بسعة ٢٥٦ جيجابايت وخصم ٨٠٠ ريال سعودي.

عروض جرير السعودية في فروع مدن المملكة

تتوفر أيضاً داخل فروع مكتبات جرير عدة خصومات على أسعار الإلكترونيات الحديثة الأخرى،ومنهم: خصم مميز على سعر شاشة هاير Hair بحجم ٨٥ بوصة بتوفير ٤٦٪ من سعره الأصلي أي ٦٠٠٠ ريال سعودي بدقة 4K ابترا دي اتش دي التلفزيون الذكي المميز، وتخفيض آخر على سعر شاشة ال جي الذكية بتوفير ٥٩٠٠ ريال سعودي بحجم ٧٥ بوصة بدقة الترا دي اتش دي.

تخفيضات خاصة لفترة محدودة بفروع جرير

تنزيلات أخرى بكل فروع مكتبات جرير Jarirbookstore بالمملكة العربية السعودية على أسعار: هاتف نوت Note 11 pro middle east version dual sim بخصم ١٠٠ ريال سعودي بسعة ١٢٨ جيجابايت وسرعة رامات ٨ جيجابايت، وتنزيل آخر على سعر هاتف Tecno Pova 2 بسعة ١٢٨ جيجابايت وسرعة رامات ٦ جيجابايت.

خصومات أخرى من مكتبات جرير بالسعودية

تتوفر بفروع مكتبات جرير Jarirbookstore في مدن المملكة: خصومات خاصة على أسعار هاتف Tecno Pova 2 بقوة رامات ٦ جيجابايت، وسعة تخزين ١٢٨ جيجابايت، كما لديهم في الفروع خصومات أخرى على أسعار سماعات airpods with charging case من ماركة appe، وتخفيض على سعر اتف infinix note 11 pro middle east version.