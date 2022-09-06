نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يجب أن يتجنب هؤلاء الأشخاص القيلولة في منتصف النهار في المقال التالي

عمر شويل - جدة في بعض الأحيان، تساعدنا قيلولة قصيرة في منتصف النهار على استعادة طاقتنا المفقودة وإنعاشنا، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا لجميع الناس. تُظهر البيانات المأخوذة من مركز بيو للأبحاث أن ثلث البالغين يأخذون قيلولة قصيرة في يوم عادي، ومع ذلك فإن الحقائق المتعلقة بالقيلولة غامضة ومربكة في بعض الأحيان. يقول خبراء النوم أيضًا أن القيلولة ليست مناسبة للجميع! في هذا المقال من موقع ثقفني ، ستتعرف على حقائق عن نوم منتصف النهار .

القيلولة لها فوائد عديدة لمعظم الناس

يمكن أن يساعدك ذلك في قضاء بقية يومك بالطاقة. تقول الدكتورة كيلي ووترز، طبيبة أعصاب وباحثة في طب النوم: “الغفوة في منتصف النهار هي بمثابة استراحة قصيرة مفيدة للحيوية الجسدية والمعرفية”.

يعتقد الدكتور وكريستوفر وينتر، خبير النوم والمؤلف، أن القيلولة لها مزايا من حيث النوم الليلي الكافي والمنتظم. يقول: “إذا كان بإمكانك الحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة، فهذا رائع”. ولكن إذا لم تستطع، فإن أخذ قيلولة يعد وسيلة جيدة للتعويض عن ذلك “.

ستساعدك قيلولة قصيرة في منتصف اليوم على الشعور بنعاس أقل، وتحسين قدرتك على التعلم، وستكون أفضل في تذكر الأشياء والتحكم في العواطف.

يمكن أن يساعد القيلولة في عملية الشفاء

يقول ووترز إن القيلولة عندما تكون مريضًا هي علامة على أن جهازك المناعي يؤدي وظيفته. ويشرح قائلاً: “عندما تكون مريضًا ، تطلق الخلايا المناعية رسلًا كيميائيًا لتسريع عملية الشفاء ، مما يجعلك تشعر بالنعاس”. يعد النوم فرصة للإصلاح الداخلي وتجديد شبابك ، لذلك فمن المنطقي أنه عندما تكون مريضًا ، فإن النوم، حتى أثناء النهار، سيساعدك على التعافي.

هناك بعض المخاطر الصحية المرتبطة بالقيلولة

ومع ذلك، ليست كل القيلولة مفيدة! تم ربط القيلولة عند البالغين بمشاكل تشمل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية. أظهرت دراسة كبيرة نُشرت في المجلة المرموقة Hypertension أن الأشخاص الذين عادة ما يأخذون قيلولة أثناء النهار كانوا أكثر عرضة بنسبة 12٪ للإصابة بارتفاع ضغط الدم و 24٪ أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية. خاصة فيما يتعلق بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا. القيلولة الأطول، على سبيل المثال ساعة أو أكثر ، ترتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والاكتئاب.

يقول الخبراء إنه إذا لم تشعر بالانتعاش عند الاستيقاظ ، فهناك خطأ ما. تكمن المشكلة إما في النوم ليلاً أو أنه لا يمكنك أخذ قيلولة في منتصف النهار في فترة زمنية قصيرة. يوضح ووترز أن الدماغ يحتاج إلى قدر معين من النوم ، والذي تحدده الأنشطة اليومية. القيلولة اليومية للأشخاص الذين يعانون من الأرق تعطل حسابات الدماغ هذه وتديم مشكلة النوم في الليل.

لا تأخذ قيلولة طويلة!

يمر جسمك بمراحل مختلفة من النوم أثناء قيلولة منتصف النهار تمامًا مثل النوم ليلًا. إذا كنت تنام لمدة 30 دقيقة أو أكثر، يمكن لجسمك أن يدخل مرحلة عميقة، كما يقول وينتر. في هذه الحالة، سوف تعاني من خمول النوم (الشعور بالتعب الشديد والنعاس بعد الاستيقاظ) ، مما يجعلك تشعر بالضيق. هذا هو السبب في أن قيلولة منتصف النهار المثالية هي فقط من 15 إلى 30 دقيقة، كما يقول الدكتور ووترز. ابحث فقط عن مكان هادئ وخلع حذائك واستمتع بالراحة. إذا نمت ستفقد حياتك؛ إذا لم يكن الأمر كذلك، فعلى الأقل قضيت وقتًا ممتعًا في الاسترخاء.