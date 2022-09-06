نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة (طيور الجنة) على عرب سات ونايل سات بجوده عالية ثبتها فورا على جهازك بسهوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم تردد قناة طيور الجنة الجديد للعام الجديد 2022م، حيث أن قناة طيور الجنة هي الصديق المفضل لنا جميعًا والذي صادقنا خلال فترة طفولتنا والآن صديق أطفالنا في طفولتهم، ولذلك وبعد تغيير تردد القناة فكان البحث شديد جدًا على التردد، وهي من أفضل قنوات الأطفال التي تم تقديمها وكان مقدمها ومعدّها رجل الأعمال خالد مقداد والتي بدأها بالعمل مع أطفاله وزوجته في تقديم الأغاني الجميلة والبرامج الهادفة للأطفال ثم قام بتطويرها وتوسيعها.

تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2022م

يختلف تردد القناة وفقًا لنوع القمر الصناعي وسنوضح لكم تردد القناة على كل الأقمار الصناعية للتردد الجديد والتردد هو كالآتي:-

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

تردد القناة هو 11258 بمعدل استقطاب أفقي.

نوع القمر الصناعي هو النايل سات.

معامل تصحيح الخطأ 6\5 بمعدل ترميز 27500 بجودة إس دي.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

نوع القمر الصناعي هو العرب سات بتردد 11310.

معدل استقطاب القناة هو أفقي بمعامل تصحيح خطأ 6\5.

بينما معدل ترميز الثناة هو 27500 بدقة إس دي.

كيفية الحصول على قناة طيور الجنة من التردد

وإذا كنت لا تعرف كيفية الحصول على القناة من خلال ترددها بالنسبة لأي قمر صناعي فيمكنكم الحصول عليها عبر اتباع الخطوات التالية:-