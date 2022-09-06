أهم فوائد زيت الزيتون للشعر اذا استخدمته بهذه الطريقة!

يساعد زيت الزيتون على ترطيب الشعر الجاف بالشكل الكافي من الجذور وحتى الأطراف.

يحمي الشعر الجاف من التساقط الذي قد يتعرض له.

زيت الزيتون يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E، مما يساعد على علاج الشعر المتقصف والمجهد.

يساعد زيت الزيتون على الحفاظ على مادة الكيراتين الطبيعية.

علاج تلف الشعر الجاف والذي يكون ناتجاً عن استخدام مكواة الشعر، وغيرها من منتجات تصفيف الشعر.

ويجب استخدام زيت الزيتون وفق ارشادات وطرق صحية وعدم الاكثار منه واستخدامه عشوائيا