نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم أقوى الخصومات والتخفيضات الاسبوعية لشهر سبتمبر اليوم الثلاثاء 2022/9/6 اغتنم الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مجلة أسواق عبد الله العثيم الشهيرة في المملكة العربية السعودية عن آخر عروض العثيم اليوم المقدمة لشهر سبتمبر الجاري لعام 2022م، وهي العروض الخاصة بالعودة إلى المدارس حيث أن الطلاب عادوا منذ أيام قليلة إلى الدراسة وبداية عام دراسي جديد 1444هـ، وتعتبر سوق العثيم هي أشهر الأسواق الموجودة في السعودية والتي تتميز بوجود عدة فروع لها داخل وخارج المملكة ومن أشهر الفروع لها في جمهورية مصر العربية. آخر عروض العثيم اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022م سعر الكيلو جرام الواحد من دجاج دو المجمد انخفض من 207 ريال سعودي ووصل إلى 164.95 ريال سعودي.

بينما ال 10 كيلو جرام الواحد من أرز أبو كاس البسمتي سعره انخفض من 82.95 ريال سعودي ووصل إلى 53.95 ريال سعودي.

سعر أبو فهد الناعم وزن 10 كيلو جرام سعره انخفض من 34 ونصف ريال سعودي ووصل إلى 24.95 ريال سعودي.

صابون تايد المركز بودرة وزن 5 كيلو جرام سعره وصل إلى 36.95 ريال سعودي بدلًا من 84.95 ريال سعودي.

حليب بودرة من شركة أنكور وزن 2 كيلو جرام سعره وصل إلى 77 ونصف ريال سعودي بدلًا من 59.95 ريال سعودي.

زيت شروق عباد الشمس للقلي والطبخ سعره انخفض من 27.95 ريال سعودي حتى وصل إلى 13.95 ريال سعودي. تخفيضات وعروض ماركت العثيم الأسبوعية سعر الكيلو جرام الواحد من لحم الحاشي بدون عظم وصل إلى 44.95 ريال سعودي.

بينما سعر الكيلو جرام الواحد من لحم العجل بالعظم وصل بعد الخصم إلى 39.95 ريال سعودي.

صدور الدجاج من شركة إنتاج سعرها وصل بعد الخصم إلى سعر 39.95 ريال سعودي.

كيلو جرام واحد من رطب تبوت من سيف سعره وصل إلى حوالي 7.95 ريال سعودي.

تفاح رويا جالا سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 6 ونصف ريال سعودي.

الرمان اليمني سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 4.95 ريال سعودي.

الجزر الطازج سعر الكيلو جرام منه وصل سعره إلى حوالي 3.75 ريال سعودي.

زود بلح الشام حشوه منوعة سعر الكيلو جرام 9.95 ريال سعودي بدلًا من 12 ونصف ريال سعودي.

اللوز الني سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 29 ريال سعودي بعد خصم مميز.

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