نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف يا بلاش .. أخر يوم في عروض العثيم السعودية تحت شعار العودة للدراسة بأقوي العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر أسواق عبدالله العثيم في السعودية من أهم الأسواق التي تقوم بعرض الكثير من المنتجات والمستلزمات المنزلية، كما أنها تقوم ببيع السلع التموينية التي يحتاج إليها المنزل بصفة دائمة وتعتبر أسواق العثيم بالمملكة ثاني أكبر أسواق مركزية من حيث نسب المبيعات في المملكة، بالإضافة إلى أنها تصنف من أقوى الشركات الموجودة في المملكة، وفي هذا المقال سنتعرف على أسواق العثيم وأهم عروض العثيم السعودية على كافة المنتجات الغذائية ومنتجات العناية بالجسم، بالإضافة إلى مستلزمات المنزل، والتي سنعرضها من خلال موقعنا.

عروض العثيم السعودية

العثيم هي شركة مساهمة سعودية وتعتبر من أهم الأسواق بالمملكة حيث تصنف على أنها ثاني أكبر سلسلة أسواق موجودة في المملكة وتعتبر من أكبر شركات التجزئة الموجودة في العالم العربي، كما أن شركة العثيم تمتلك العديد من الفروع التي يقدر عددها حوالي 183 فرع داخل المملكة مقسمة بين سوبر ماركت وهايبر ماركت وتتميز الشركة بامتلاك قاعدة عملاء كبيرة وتستقبل الشركة كل عام ملايين المتسوقين كما يصل حجم إيرادات الشركة إلى حوالي 5 مليار ريال تقريباً.

الشركة تقوم بالعمل في مجال البيع بالتجزئة والجملة في المواد الاستهلاكية الغذائية وتتميز أسواق العثيم بتاريخ قديم للغاية، حيث تم تأسيسها في عام 1980م، كما أن عوضا عن ما تقوم الشركة في العمل في مجال البيع بالجملة والتجزئة فإننا نجد أن هذه الشركة تقوم بتشغيل المراكز الترفيهية والمخابز وإقامة المراكز التدريبية بالإضافة إلى شراء الأراضي الاستثمارية لصالح هذه الشركة.

مجلة عروض العثيم لهذا الأسبوع

أحدث عروض للعثيم بشهر سبتمبر

تحتوي عروض العثيم لهذا الأسبوع علي تخفيضات هائلة للكثير من السلع التموينية والتي تتمثل في اللحم البقري والتونة وعجينة السمبوسة وأنواع مختلفة من التمور وشاي الليبتون الأخضر والخضروات المشكلة.

كما أن هناك الكثير من العروض الخاصة بالفواكه فيمكن الحصول على 2 كيلو من العنب الأحمر الكبير بسعر 45 ريال، وكذلك 2 كيلو برتقال بسعر 6.95 ريال سعودي

كما أن هناك عروض على أسعار المعلبات مثل علبة لبنة المراعي ال 700 جرام بسعر 95 ريال وكذلك علبة قشطة الصافي بسعر 5 ريال سعودي وعلبة عصير المراعي 1.4 لتر بسعر 8 ريال سعودي.

اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً