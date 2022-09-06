نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ألحق الفرصة..أخر يوم في عروض بنده الاسبوعية بالسعودية واكسب جوائز بمليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية أحد أهم محلات البيع بالتجزئة في السعودية والوطن العربي، وكان قد توسع كل هذه التوسعة بسبب المجهودات المبذولة منذ بداية إنشاء الهايبر، حيث أصبح من أكثر الأسواق شهرة في المملكة والوطن العربي من حيث كثرة الفروع وتوفيرا لجميع أنواع المنتجات التي يحتاجها كل بيت سعودي، حيث يوجد للهايير فروع في كل أنحاء المملكة ويقدم الهايبر بشكل دائم خصومات على السلع الغذائية وفي السطور التالية سنتعرف على أهم عروض بنده لشهر سبتمبر 2022 على مختلف أنواع المنتجات الغذائية ومستلزمات المنزل.

عروض بنده السعودية

بنده هي شركة تجزئة سعودية تم تأسيسها في عام 1978 وهي من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الغذائية والمستلزمات المنزلية ولاقت الشركة العديد من التوسعات بمرور الوقت، كما أن شركة بنده تقوم بإدارة وتشغيل مجموعة من الهايبرات التي تصل إلى حوالي 400 هايبر كما يعمل بهذه الشركة ما لا يقل عن 30000 موظف.

تعد الشركة من الشركات ذات خطط التوسع حيث وصلت توسعات هذه الشركة إلى دولة الإمارات، حيث تواجدت العديد من الفروع الخاصة بشركة بانده في دولة الإمارات، بالإضافة إلى أن الشركة تتميز بمجموعة منتجات تحمل علامة تجارية خاصة بها فيما يعني أن المنتج يباع فقط داخل أسواق بنده.

مجلة عروض بنده لهذا الأسبوع

عروض بنده لشهر سبتمبر 2022

يمكنك أن تحصل من أي هايبر من بانده على صدور الدجاج الفيليه بسعر مناسب جداً، حيث يصل إلى حوالي 38 ريال للكيلو هذا العرض ساري حتى يوم 7 سبتمبر.

كما يقدم الهايبر عروضا خاصة بغسول اليدين أو الصابون السائل من النوع جينيتو وأصناف أخرى العبوة 95 ملي بسعر مناسب جدا، كما يقدم الهايبر عروض خاصة بالصابون الديتول حيث يتوفر سائل غسول ديتول بحجم 250 ملي كما يوجد معها ليفة هدية بسعر جيد.

يقدم هايبرات بانده عروض مميزة على غسول الفم المنعش بأصناف متنوعة ويصل سعر العبوة إلى 500 ملي بأسعار جيدة، كما يوجد داخل هيبرات بانده منظفات اسكينول للوجه عبوات مختلفة بأسعار مناسبة.

كما تقدم هايبرات بانده عروض مميزة على عبوات زيوت الشعر من النوع دابر أملا، حيث توجد عبوات مختلفة تصل إلى عبوة 500 ملي بسعر مناسب جداً.