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التضامن تعلن وظائف خالية في مختلف المجالات بمرتب يصل إلي 7000 جنيه – التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح - سعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.
 

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي  والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

موارد بشرية و شئون ادارية

اسم الشركة شركة البولاقي للسيراميك
مقر العمل الشروق – مدينة الشروق – القاهرة
العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 3 سنوات خبرة على الأقل
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 25 – 40 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية ادارة الأعمال / العلوم الادارية ونظم المعلومات / الادارة والاقتصاد )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

الراتب الأساسي 4000 – 4500 جنيه مصري

مندوب مبيعات خارجية الاسماعيلية

اسم الشركة سمارت جروب
مقر العمل الاسماعلية – الاسماعيلية
العمالة المطلوبة 20

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة-‎3 سنوات خبرة
رخصة القيادة يشترط – خاصة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 23 – 35 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط)
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط

الراتب الأساسي 4000 – 7000 جنيه مصري

 
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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