التضامن تعلن وظائف خالية في مختلف المجالات بمرتب يصل إلي 7000 جنيه – التقديم من هنا

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
موارد بشرية و شئون ادارية
اسم الشركة شركة البولاقي للسيراميك
مقر العمل الشروق – مدينة الشروق – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 3 سنوات خبرة على الأقل
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 25 – 40 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية ادارة الأعمال / العلوم الادارية ونظم المعلومات / الادارة والاقتصاد )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
الراتب الأساسي 4000 – 4500 جنيه مصري
مندوب مبيعات خارجية الاسماعيلية
اسم الشركة سمارت جروب
مقر العمل الاسماعلية – الاسماعيلية
العمالة المطلوبة 20
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة-3 سنوات خبرة
رخصة القيادة يشترط – خاصة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 23 – 35 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط)
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط
الراتب الأساسي 4000 – 7000 جنيه مصري