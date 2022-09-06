انت الان تتابع خبر طريقة عمل الفول بالزبدة.. قومي يا ست الكل حضري أحلي طبق للفطار والان مع التفاصيل

مكونات طبق الفول بالزبدة والثوم

اثنان كوب فول مدمس.

اربع ملاعق كبيرة زبدة.

واحد ملعقة كبيرة من الثوم.

عصير ليمون.

ملح.

كمون مطحون ناعم.

شطة.

طريقة عمل الفول بالزبدة والثوم

قومي بوضع الزبدة في مقلاة على النار حتى تذوب تماماً.

وضعي الثوم في الزبدة إلى أن يصبح لونه ذهبي.

وضيفي الفول عليه وقلبيهم بشكل جيد.

واتركيهم على النار حتى يتداخلوا معاً ويسخنوا تماماً، ثم يرفع من على النار.

ويتبل الفول بالملح والكمون والشطة وعصير الليمون ويتم تقليبهم بشكل جيد.

ويتم وضعه داخل أطباق التقديم ويوضع ساخن مع الخبز بالردة.

رياض - احمد صلاح - تبحث جميع السيدات عن طريقة طريقة عمل الفول بالزبدة والثوم، وذلك لأنه من أهم وجبات الإفطار أو العشاء اللذيذة الذي يحب تناولها الجميع سواء الكبار أو الصغار، وذلك لأن طعمه مميز ويمد الجسم بكل العناصر الغذائية التي تفيدة كثيراً.