انت الان تتابع خبر معلومات عن عيد النيروز في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.. معلومات كتير عنه والان مع التفاصيل

معلومات عن عيد النيروز في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ويحتفل به الأقباط في الأول من شهر توت القبطي ويعتبر هو في أول أيام السنة الزراعية في الحضارة الفرعونية.

وكلمة نيروز تعني في اللغة السريانية بالعيد وتعني في اللغة القبطية الأنهار نسبة لموسم فيضان النيل.

ويتناول فيه الجميع البلح والجوافة وهي من أهم مظاهر الاحتفال به.

والتقويم القبطي نفسه هو التقويم المصري القديم.

ويتم إقامة في كل الكنائس بعيد النيروز القداسات الأهلية.

وقد احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية الإثنين 29 أغسطس بعيد النيروز.

والتقويم القبطي مكون من 13 شهر وكل شهر فيه 30 يوم والشهر الأخير المكمل هي نسيء يطلق عليه الشهر الصغير وتصل عدد أيامه ما بيني 5 لـ 6 فقط، وتقوم كل المناسبات القبطية على التقويم القبطي.

رياض - احمد صلاح - يريد الجميع معرفة الكثير من المعلومات عن عيد النيروز في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو الذي يكون يوم 11 سبتمبر من كل عام ويطلق عليه أيضاً عيد الشهداء، ويسمي في بعض الأحيان برأس السنة القبطية الجديدة.