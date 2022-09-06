انت الان تتابع خبر دعاء قبل النوم.. ردد اللهم باسمك أحيا وأموت ردده هيحميك من الكوابيس والان مع التفاصيل

دعاء قبل النوم يبعد الكوابيس

رياض - احمد صلاح - يبحث جميع المسلمين دائماً عن دعاء قبل النوم وهو له فضل كبير وعظيم على من يردده، وكان الرسول صلى الله عليه سلم يستمر في ترديده للحصول على نوم عميق، ومن يرددهم لا يحلم بالكوابيس والأحلام المزعجة.

– “اللّهمّ أسلمت نفسي إليك، وفوّضت أمري إليك، ووجّهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيّك الذي أرسلت”.“باسمك ربّي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصّالحين فإن مات المسلم من ليلته، فقد مات على الفطرة”.

– “اللهم باسمك أحيا وأموت”.

– “اللّهمّ ربّ السّموات وربّ الأرض وربّ العرش العظيم، ربّنا وربّ كلّ شيء، فالق الحبّ والنّوى، ومنزل التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته، اللّهمّ أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنّا الدّين، وأغننا من الفقر”.

– “اللّهمّ إنّي أعوذ بوجهك الكريم، وكلماتك التامة من شرّ ما أنت آخذ بناصيته، اللّهمّ أنت تكشف المغرم والمأثم، اللّهمّ لا يهزم جندك، ولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ، سبحانك اللّهمّ وبحمدك”.

– “بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفكّ رهاني، واجعلني في النديّ الأعلى”.

– “الحمد لله الذي كفاني وآواني، وأطعمني وسقاني، والذي منّ عليّ فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكة، وإله كل شيء أعوذ بك من النار”.

– “اللّهمّ أنت خلقت نفسي وأنت تتوفّاها، لك مماتها ومحياها، اللّهمّ إن توفّيتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفظها، اللّهمّ إنّي أسألك العافية”.