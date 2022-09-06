نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو اليوم تخفيضات وخصومات جبارة على جميع المنتجات والاجهزة الكهربائية اغتنم الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو بتخفيضات الصيف 2022م هي موضوع مقالنا اليوم، حيث تعد شركة ساكو للعدد والأدوات المنزلية هي من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية وتم تأسيسها في عام 1985م ولكن ازدادت شهرة بعد عام 2015م وتم إدراجها في سوق البورصة المالية “تداول”، وتقوم شركة ساكو بتقديم أقوى عروض التخفيض بالنسبة لعملائها الذين يترددوا عليها باستمرار وسنقوم بتوضيح كل هذه العروض في السطور التالية من مقالنا اليوم. عروض ساكو بتخفيضات الصيف 2022م منظف المكيفات حجم 374 مللي جرام سعرها وصل من 89.75 ريال سعودي إلى 69 ريال سعودي.

صانعة ثلج شاشة بعرض كرستالية سعرها 1.099 ريال سعودي بدلًا من 1.199 ريال سعودي.

مكيف صحراوي صوته خفيف 80 لتر 80 واط سعره وصل من 1.699 ريال سعودي إلى 1.499 ريال سعودي. عروض ساكو على المراوح مروحة عامودية طولها 76 سنتيمتر سعرها 499 ريال سعودي بعد أن كان 579 ريال سعودي.

بينما مروحة الرذاذ 61 سنتيمتر سعتها 7.5 لتر سعره 1.429 ريال سعودي بدلًا من 1.299 ريال سعودي.

مكيف هواء 52 لتر 165 واط سعره وصل من 999 ريال سعودي بدلًا من 1.099 ريال سعودي.

تكييف هواء 73 لتر 165 واط سعره 1.099 ريال سعودي بدلًا من 1.199 ريال سعودي.

مبرد الصحراوي حجمه 70 لتر 200 واط سعره انخفض من 1.399 ريال سعودي إلى 1.299 ريال سعودي.

سعر مروحة الرذاذ مع ريموت كنترول عن بعد سعره يصل من 2.299 ريال سعودي إلى 2.099 ريال سعودي.

بينما المبرد الصحراوي الأسود سعته 73 لتر بسعر 1.349 ريال سعودي بعد أن كان 1.499 ريال سعودي. عروض ساكو على أدوات المرأة سعر مجموعة ترتيب الشعر سعرها وصل من 189.75 ريال سعودي إلى 149 ريال سعودي.

بينما سعر جهاز إزالة الشعر الخاص بالبشرة فسعره 499 ريال سعودي بدلًا من 659 ريال سعودي.

جهاز فيلفيت لإزالة شعر الجسم والوجه سعره وصل من 1.649 ريال سعودي إلى 1.199 ريال سعودي.

ماكينة حلاقة ديلوكس للرجال تتكون من 18 ملحق سعرها وصل من 149.75 ريال سعودي إلى 99 ريال سعودي.

آلة سنفرة الجلد هومدكس سعرها 219 بدلًا من سعر 289 ريال سعودي.

وسادة وغوية تساهم في تدليك العنق سعرها انخفض بنسبة 75 ريال من 59.75 ريال سعودي إلى 59 ريال سعودي.

أما ماكينة فيليبس للحلاقة بأربع ملحقات سعرها كان 119 ألف و75 ريال سعودي ووصل إلى 89 ريال سعودي.

جهاز للمساج هزاز يساهم في راحة الجسم سعره وصل من 119.75 ريال سعودي إلى 119 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض ساكو اليوم تخفيضات وخصومات جبارة على جميع المنتجات والاجهزة الكهربائية اغتنم الفرصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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