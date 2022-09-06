نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 الموافق 10 صفر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني عروض بنده اليوم 6 سبتمبر 2022 حيث توفر شركة بنده وهايبر بنده عروض خاصة وجديدة لعملائها في مختلف فروعها بالسعودية وتحتوي عروض اليوم علي الكثير من المنتجات الغذائية الطازجة التي توفرها بنده بأقل من نصف السعر ولمدة ثلاث أيام فقط وتنتهي هذه العروض بنهاية اليوم الثلاثاء.

عروض بنده اليوم 6 سبتمبر 2022

أقوي عروض بنده اليوم علي الأصناف والمنتجات الطازجة توفر لعملائها عروض قوية ومميزة علي اللحوم وأبرز انواع اللحوم المتوفرة هي كتف عجل بدون عظم الكيلو الواحد بسعر 49.95 ريال بدلاً من سعرة الأساسي وهو 66.95 ريال وتضم نشرة عروض بنده السعودية أرجل دجاج من شركة التنمية 450 جرام وجمبري بحري لعشاق ومحبي الجمبري الكيلو الواحد بسعر 26.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال.

الزيتون الأخضر احد اكثر المنتجات الغذائية طلبا داخل بنده فهو له فوائد كثيرة جداً أهمها التقليل من احتمالات الإصابة بالالتهابات والامراض والمترتبة عليها لذلك توفر عروض بنده اليوم خصومات كبري علي زيتون أخضر اردني الريف الكيلو الواحد بسعر 14.95 ريال بدلاً من سعر 21.95 ريال وتشمل عروض بنده علي زيتون اخضر مغربي بسعر 16.95 ريال بدلاً من سعر 32.95 ريال.

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نشرة عروض بنده اليوم تحتوي علي شرائح خبز بر جامبو من هرفني ورول بورك ورمان مصري بتخفيض يزيد عن 50% علي سعر الكيلو ويمكنك شراء الحبش المدخن من جميع فروع بنده وهايبر بنده بأقوى الخصومات حيث تعد شرائح الديك الرومي واحدة من افضل أنواع اللحوم الخالية من الدهون وتحتوي كل حصة منة علي 71 سعرة حرارية لذلك فهي خيار رائع للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية ونظام صحي يعتمد علي البروتينات فهو يحتوي علي 12.3 جرام بروتين لكل حصة كما ان الحبش المدخن يمتلك الكثير من الفوائد الغذائية والصحية المختلفة الأخرى مثل انه مصدر رائع لفيتامين ب3.

اخر عروض بنده هي تخفيضات متوفرة علي بعض المنتجات وهذه الخصومات متوفرة في المنطقة الوسطي والغربية فقط وتوفر بنده دجاج مفروم من شركة اليوم وشاورما الدجاج من شركة اليوم ويوسفي جنون أفريقي.