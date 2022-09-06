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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لحر الصيف.. طريقة تحويل المروحه الى مكيف هوائي بمكونات بسيطة جداً وبدون اي تكاليفه في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة تحويل المروحه الى مكيف هوائي، منذ ارتفاع درجات الحرارة وبدأت جميع الأسر تبحث عن طريقة تحويل المروحة إلى تكييف بدلاً من شراء جهاز التكييف مرتفع المبلغ، وذلك لأنه من الأجهزة التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة لشرائها، ويمكن تحويل المروحة إلى تكييف تساهم في تبريد الجو وترطيب الجسم والتخلص من درجات الحرارة المرتفعة التي تسبب ظهور التهابات في الجسم، حيث يفضل الكثير استخدام المروحة في تبريد الهواء خاصة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة بشدة والتي تسبب الضيق للجميع، ولكن هناك طريقة ممتازة في عمل تكييف بأقل التكلفة، لذلك سوف نستعرض لكم هذه الطريقة خلال هذا المقال.
طريقة تحويل المروحه الى مكيف هوائي
تتوفر المروحة في جميع المنازل، وذلك لأنها من الأجهزة بسيطة الثمن وفي متناول الجميع ولكنها لا تعطي نفس كفاءة التكييف في تبريد الهواء، لذلك يحتاج الكثير من الأشخاص إلى شراء التكييف ولكن نظراً لارتفاع ثمنه لا يمكن شرائه، ولكن بعد انتشار فكرة تحويل المروحة إلى تكييف بدأ الجميع يبحث عن هذه الفكرة، كما أن مكونات هذه الطريقة تتمثل في الآتي.
المكونات
- مروحة.
- عبوتين مثلجتين.
- حبال متينة.
طريقة تحويل المروحة إلى تكييف
يمكنك من خلال مكونات بسيطة تحويل المروحة إلى تكييف يساهم في تبريد الهواء وترطيب بشرة أفراد الأسرة والاستمتاع بأجواء مميزة والتخلص من درجات الحرارة المرتفعة التي تسبب في العرق الشديد للجسم وظهور حب الشباب والتهابات البشرة، كما أن هذه الطريقة موفرة وتساهم في توفير الكثير من المال، وتعتبر بسيطة وسهلة ويمكن عمل هذه الطريقة من خلال إتباع الخطوات التالية.
- أول خطوة لابد أن تقومي بتثبيت المروحة في الأرض.
- بعدها يتم وضع كل عبوة من الماء المثلج في اتجاه المروحة.
- تليها خطوة تثبيت العبوات المثلجة في المروحة بالاحبال.
- يتم وضع فيشة المروحة في الكهرباء وتشغيل المروحة.
- لابد من التأكد من عدم توصيل الماء إلى الكهرباء.
- يمر الهواء من المروحة على الماء المثلج الذي يساهم في تبريده.
- فكرة مميزة وتساهم في تبريد الهواء بأقل تكلفة دون الحاجة إلى شراء التكييف باهظ الثمن.
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