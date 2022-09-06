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عمر شويل - جدة الملابس البيضاء هي أكثر عرضه للأتساخ وتعرضها للبقع الصفراء العنيدة والدهون الصبعة، والكثير منا لا يستطيع علاجها فيضطر بشراء قطعة أخري بديله لها، فيبحث الكثير منا على حيل لأزالتها، حتى مع استخدام أفضل وأشهر مساحيق الغسيل، لذلك نوضح لك بعض الحيل السحرية التي ستعاونك البقع. وتأتي بالمرتبه الأولي بجانب الدهون الحبر، حيث تعاني ربات البيوت مع أطفالها مع أقتراب الدراسة عندما يضعون الأقلام الجافة في جيوبهم، فبغض السيدات أو الفتيات تجرب أستخدام خلطات عديدة في أزاله البقعة.

طريقة سهلة وفعالة لإزالة جميع البقع من الملابس بخطوات مضمونة

تعتبر بقع الدهون من أعند البقع التي يمكن أن تلطخ بها الملابس، مثل دهون زيوت الطهي، أو الدهون الصناعية، مثل زيت المحركات، إلا أنه يجب التخلص من بقع الدهون مهما كان نوعها، وغسلها مباشرة، حتى لا تخترق ألياف النسيج، وتصعب إزالتها، حيث إنه كلما زادت مدة بقاء البقعة على الملابس أصبحت إزالتها أصعب، وهناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها للتخلص من هذه البقع.

طريقة ازالة الحبر من الملابس بكل سهولة

له عده طرق بأزالته مثل أستخدام الحليب السائل، نقوم بنقع الملابس المخالفه بالحبر طول الليل، وعند زوالها تغسل القطعة في غسالة الملابس كالمعتاد، ولكن إذا كان الثوب مصنوع من البوليستر الأبيض يفضل إرساله للمختصين لمعالجة بقعة الحبر، لأنه من الممكن أن يتقشر.

السائل، نقوم بنقع الملابس المخالفه بالحبر طول الليل، وعند زوالها تغسل القطعة في غسالة الملابس كالمعتاد، ولكن إذا كان الثوب مصنوع من البوليستر الأبيض يفضل إرساله للمختصين لمعالجة بقعة الحبر، لأنه من الممكن أن يتقشر. ويمكن أستخدام الكحول الطبي لإزالة بقع الحبر الموجودة على مختلف أنواع الأقمشة البيضاء، ويتم استخدامه من خلال وضع منشفة قطنية تحت منطقة القماش الملطخة ببقعة الحبر حتى لا يتسرب الحبر لطبقات القماش الأخرى.

طريقة ازالة بقع الشاي و القهوة من الملابس

قومي بنقع المنطقه الصلبة سواء كانت قهوة أو شاي بالماء الساخن.

حكي بأيديكي حكا خفيفاً لإزالة البقع، ضيفي القليل من مسحوق الغسيل.

وأفركيها مرة أخري حتي تتخلصين من البقعة، ثم ضعيها بالمغسلة وأغسليها.

طريقة ازالة اللبان أو العلكة من الملابس

يستخدم قطعة من الثلج ومرريها على اللبان وسوف تنزع على الفور عند فركها.

يمكنك أيضاً وضع قطعة القماش في كيس بلاستيك نظيف ووضعها بالديب فريزر لمدة نصف ساعة ثم استخراجها وسيتم أزاله العلكة بكل سهولة عند لمسها.

طريقة ازالة الزيوت والدهون من الملابس