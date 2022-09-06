نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف آخر عروض العثيم خصومات تصل ل 60% بمناسبة عودة المدارس اقوي التخيفضات على السلع انتهز الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة آخر عروض العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية هي موضوع مقالنا اليوم، حيث أن عرض اليوم هو عرض ممتد من يوم 31 أغسطس حتى 6 سبتمبر لعام 2022م وبخصم مميز قد يصل إلى حوالي 60% على كل المنتجات المتوفرة في أسواق عبد الله العثيم وفي جميع فروعها حول المملكة، تعتبر سوق العثيم هي ملجأ كل شخص يحتاج إلى أي شيء في حياته فهي سوق كبيرة وتسعف المواطنين لحل الأزمات بالإضافة إلى التخفيضات التي تقدمها مع منتجاتها وباستمرار. آخر عروض العثيم الأسبوعية في السعودية سعر الكيلو جرام الواحد من السماق يبلغ حوالي 15 ونصف ريال سعودي.

مطحون الفلفل الأحمر سعر الكيلو جرام الواحد منه يبلغ 17.75 ريال سعودي.

الكيلو جرام الواحد من جبن سارا الاسطنبولي يبلغ 25.95 ريال سعودي.

جبن تشيزا لاند براميلي سعر الكيلو جرام منها وصل إلى حوالي 26.95 ريال سعودي.

زيتون أكورسا سعر الكيلو جرام منه يبلغ حوالي 12.95 ريال سعودي.

بينما سعر الكيلو جرام الواحد من زيتون أكورسا الأخضر الأسباني يبلغ 12.95 ريال سعودي.

علبة اللبنة فيرست تشويز سعرها يبلغ 46 ونصف ريال سعودي والكيلو جرام سعره 16.95 ريال سعودي.

حلاوة من شركة الجميل سادة سعر الكيلو جرام الواحد منها يبلغ 9.95 ريال سعودي. عروض العثيم بخصم 60% حتى 6 سبتمبر لحم التيس بدون عظم سعر الكيلو جرام الواحد منه يبلغ 54.95 ريال سعودي.

غلاية ماء وزن 1.8 لتر سوبربي سعرها يبلغ 45 ريال سعودي بعد التخفيض.

أما سعر الكيلو جرام من لحم الرفيدي بالعظم وصل إلى 59.95 ريال سعودي.

خبازة من شركة السيف كهربائية سعرها وصل بعد التخفيض إلى 129 ريال سعودي.

بينما سعر الكيلو جرام من لحم الخروف البربري بالعظم وصل إلى 48.95 ريال سعودي.

عصارة فواكه مولينكس 350واط سعرها وصل إلى 165 ريال سعودي.

سكر الأسرة سعر الكيلو جرام الواحد منه انخفض من 34.95 ريال سعودي إلى 27.95 ريال سعودي.

كيس أرز مزة البسمتي من شركة الوليمة سعره انخفض من 84.95 ريال سعودي ووصل إلى 62.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو جرام الواحد من دجاج ساديا المجمد وصل إلى 164.95 ريال سعودي.

صابون تايد المركز سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى حوالي 47.95 ريال سعودي.

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