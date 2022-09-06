نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات إكس سايت في السعودية تصل حتى 50% بمناسبة عودة الدراسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم مجموعة من خصومات إكس سايت في المملكة العربية السعودية التي يقدمها لكم بمناسبة اقتراب الدراسة وبداية عام دراسي جديد، وتضم المعروضات خصومات متنوعة تصل في بعض المنتجات حتى 50% خصم من سعر البيع الأصلي. ومعظم هذه المنتجات تتعلق بالإلكترونيات مثل الأجهزة اللوحية والكمبيوترات الشخصية وإكسسواراتها وكذلك شاشات التليفزيون وذلك من مختلف الماركات.

خصومات إكس سايت لللاب توب والأجهزة اللوحية

هل أنت طالب جامعي أو ولي أمر طالب في مرحلة دراسية معينة؟ إن كنت كذلك فأنت بالتأكيد بحاجة إلى البحث عن جهاز يساعدك في الدراسة وفي الأون لاين. لكنك على ما يبدو في حيرة هل تشتري لاب توب أم جهاز لوحي؟ والإجابة على هذا السؤال قدمناها باستفاضة لقرائنا الأعزاء في مقالة سابقة أجرينا فيها مقارنة بين اللاب توب و الأيباد برو. أما إذا كنت اتخذت قرارك بالفعل فإليك نبذة عن المعروض من هذه الأجهزة ضمن خصومات إكس سايت.

جهاز لوحي من لينوفو مع تقنية سمارت تكنولوجي عليه خصم 27% بحيث يكون سعر الشراء 399 ريال سعودي بدلًا من 549 ريال.

معروض في إكس سايت كذلك جهاز لوحي من سامسونج بمواصفات جيدة وسعر 1069 ريال بدلًا من 1149 ريال.

وفيما يخص أجهزة اللابتوب متوفر ماركات كثيرة مثل Hp التي توفر أكثر من جهاز مثل جهاز بسعر 2499 ريال سعودي بدلًا من 3049 ريال. ليس هذا فحسب بل متوفر مع هذا الجهاز باقة الطالب المتكاملة هدية. والتي تشمل حقيبة للظهر وسماعة للرأس كذلك فلاش درايف بالإضافة إلى لوحة مفاتيح وماوس. وهذه الباقة متوفرة مع أجهزة أخرى مختارة.

عروض لا تفوت سارع قبل انتهاء العرض