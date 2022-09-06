نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أدوات وأجهزة منزلية بنصف الثمن من عروض العثيم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أدوات وأجهزة منزلية بنصف الثمن من عروض العثيم السعودية Al othaim بداخل جميع فروع العثيم هايبر ماركت في مدن المملكة، حيث تتوفر هذه العروض المميزة عروض العودة للمدارس فقط خلال شهر سبتمبر وحتى انتهاء الكميات الموجودة، فتابعوا تفاصيل العروض من خلال مقالة ثقفني هذه:

عروض العثيم ماركت السعودية حتى نفاذ الكمية

توجد داخل فروع العثيم هايبر ماركت في كل فروعه: خصومات خاصة على أسعار مقلايات كاسا بونيتا، وعرض آخر على سعر غلاية الاء من ايفا، وعرض آخر على سعر طقم قدور كاسا بونيتا، وتنزيل مميز آخر على سعر طقم قدور سوبر فيسا، وتخفيض النص من ممسحة أرضيات كاسا بونيتا، وعرض نصف السعر على البورسلين المنوع، كما يوجد خصم ١٥٪ على غلاية الماء من بانيكس، كما لديهم تخفيض آخر على سعر خلاط سوبر اليدوي، وخلاط سوبر بي اليدوي، وتنزيل آخر منهم على سعر فرن ريد بول الكهربائي بسعة ٦٠ لتر، وعرض آخر على سعر فرن ريد بول الكهربائي بموقد وسعة ١٥ لتر.

تخفيضات العثيم السعودية حتى نفاذ الكمية

تتوفر بفروع العثيم هايبر ماركت أجهزة منزلية أخرى بأسعار مميزة، وخاصة الأجهزة الكهربائية الصغيرة، ومنها: خصم خاص على سعر قدر الضغط الكهربائي من سوبر بي، وخصم ٢٠٪ على سعر مكواة فيليبس الجافة، وماكينة الحلاقة من جيباس، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار مروحة جي في سي برو، وتخفيض آخر على سعر براد الماء الحار والبارد من أرو، كما يوجد عرض مميز آخر على سعر خلاط نيكاي المميز، وتخفيض آخر على سعر صانعة البيتزا والخبز من جي في اس.

عروض سبتمبر في فروع العثيم بالسعودية

يوجد أيضاً خصم مميز على سعر غلاية الماء من فيليبس Phillips، وتخفيض آخر على سعر خلاط فيليبس مع مطحنتين، وخصم آخر على سعر صانع طعام جيباس والقطاعة ابمنيزة للخضار من ماركة كيينود Keenwood، وتخفيض آخر على سعر عصارة الحمضيات من هومر، وميكروويف كليك أون بسعة ٢٠ لتر، بالإضافة إلى ميكروويف أرو بسعة ٢٠ لتر.