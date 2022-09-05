نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة اي فوتبول efootball 2022 علي جميع الأجهزة مجانا 100 ٪ في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد لعبة اي فوتبول من الألعاب الرياضية الحديثة، حيث قامت شركة كونامي بإصدار النسخة من تلك اللعبة، وتوفير بعض الخصائص والمميزات الحديثة في هذا الاصدار، وإعطاء للمستخدمين القدرة على التحكم في اللاعبين المتواجدين في فريقك، ونحن في السطور التالية سوف نذكر لكم طريقة تحميل تلك اللعبة.
طريقة تحميل اي فوتبول
أصبح من السهل على جميع مستخدمي اجهزة المحمول الحديثة القيام بتحميل لعبة أي فوتبول بشكل سهل، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:-
- التوجه الى متجر جوجل بلاي الموجود من ضمن تطبيقات الهاتف المحمول.
- قم بفتح التطبيق، والضغط على خانة البحث.
- كتابة لعبة اي فوتبول في الخانة المخصصة للبحث.
- الانتظار حتى تظهر أيقونة اللعبة أمامك.
- القيام بتثبيت اللعبة على هاتفك المحمول.
- بعد عملية التثبيت قم بتكوين كامل البيانات التي تطلبها اللعبة، وهكذا تكون اللعبة متاحة لك على هاتفك.
معلومات حول لعبة اي فوتبول
- تم توفير ميزة التحكم في جميع اللاعبين داخل اللعبة عن طريق أجهزة اللمس.
- يمكنك توجيه الكرة تجاه الهدف المرجو.
- كما أنه يتيح لك اللعب مع فريق آخرأو اللعب بمفردك إذا كنت ترغب في ذلك.
- يمكنك اختيار الفريق الذي تلعب معه، بالإضافة إلى اللعب مع كافة اللاعبين الحقيقيين المتواجدين في أتليتيكو أو برشلونة.
- كما أن هذه اللعبة تنمي بداخلك روح المنافسة فهي توفر لك تحدي ومنافسة احد الاصدقاء عن طريق البلوتوث.
- تضم الكثير من الرسومات والأشكال المميزة للعبة.
تم إصدار تلك اللعبة في أول يوليو، حيث أنها أصبحت متاحة على جميع أجهزة الأندرويد.
- يبلغ حجم لعبة eFootball ما يقارب من 2.53 ميجا بايت.
- تضم العديد من الفرق المشهورة من بينهم ريال مدريد، وأرسنال، ومانشستر يونايتد، وفلامينغو، وبايرن ميونيخ وغيرهم من الفرق الكبيرة المشهورة.
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